Była I prezes SN została ukarana, ale złożyła zażalenie. TS zdecydował

Nowe informacje ws. podała Polska Agencja Prasowa. Redakcja przypomniała, że była szefowa SN – będąca też w tym samym okresie przewodniczącą TS – została trzykrotnie ukarana między kwietniem a czerwcem 2025 roku. Za to, że „nie spełniła ciążącego na niej obowiązku”.

Ostatecznie kary zostały uchylone.

Była przewodnicząca TS została ukarana. W sprawie pojawiły się nowe informacje

Małgorzata Manowska, jako przewodnicząca TS, nie zwołała pełnego składu sędziowskiego – za co trzykrotnie dostała karę porządkową w wys. 3 tys. zł (czyli łącznie 9 000 PLN).

TS miał w tamtym czasie odpowiedzieć na pytania sformułowane na podstawie wniosku o wyłączenie s. Piotra Saka ze sprawy dot. byłego szefa KRRiT (Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji) – Macieja Świrskiego. O tym, kto ma się nimi zając, zdecydowali sędziowie TS, którzy rozpoznawali wcześniej wniosek o wyłączenie s. Saka. Jeden z członków Trybunału – s. Przemysław Rosati – zwrócił się do przewodniczącej (Manowskiej), by zwołała obrady pełnego składu „pod rygorem zastosowania kary porządkowej”.

W związku z tym, że posiedzenia się nie odbyły, I prezes SN musiała liczyć się z konsekwencjami.

Małgorzata Manowska trzy razy składała zażalenie i dopięła swego. Była I prezes SN nic nie zapłaci

Nałożone kary nie uprawomocniły się jednak – każdorazowo zażalenie ws. składała szefowa TS. Zastępca rzecznika prasowego Sądu Najwyższego – Albert Stawiszyński – informował, że w pierwszym przypadku pismo wpłynęło już po sześciu dniach. Była I prezes SN to samo zrobiła ws. drugiego z postanowień, do czego doszło po dziewięciu dniach. Trzecie także spotkało się z taką podobną reakcją Manowskiej.

Sędziowie postanowili rozpatrzyć wnioski za jednym razem – podała PAP. W lipcu tego roku zdecydowano o ich oddaleniu.

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