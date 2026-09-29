Była I prezes SN została ukarana, ale złożyła zażalenie. TS zdecydował
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Była I prezes SN została ukarana, ale złożyła zażalenie. TS zdecydował

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W kółku: Małgorzata Manowska – zdjęcie ilustracyjne
W kółku: Małgorzata Manowska – zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock / IPN / Sławek Kasper
Była I prezes Sądu Najwyższego ma powód do świętowania. Trybunał Stanu zdecydował ws. kar pieniężnych, które zostały na nią nałożone.

Nowe informacje ws. podała Polska Agencja Prasowa. Redakcja przypomniała, że była szefowa SN – będąca też w tym samym okresie przewodniczącą TS – została trzykrotnie ukarana między kwietniem a czerwcem 2025 roku. Za to, że „nie spełniła ciążącego na niej obowiązku”.

Ostatecznie kary zostały uchylone.

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Małgorzata Manowska, jako przewodnicząca TS, nie zwołała pełnego składu sędziowskiego – za co trzykrotnie dostała karę porządkową w wys. 3 tys. zł (czyli łącznie 9 000 PLN).

TS miał w tamtym czasie odpowiedzieć na pytania sformułowane na podstawie wniosku o wyłączenie s. Piotra Saka ze sprawy dot. byłego szefa KRRiT (Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji) – Macieja Świrskiego. O tym, kto ma się nimi zając, zdecydowali sędziowie TS, którzy rozpoznawali wcześniej wniosek o wyłączenie s. Saka. Jeden z członków Trybunału – s. Przemysław Rosati – zwrócił się do przewodniczącej (Manowskiej), by zwołała obrady pełnego składu „pod rygorem zastosowania kary porządkowej”.

W związku z tym, że posiedzenia się nie odbyły, I prezes SN musiała liczyć się z konsekwencjami.

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Nałożone kary nie uprawomocniły się jednak – każdorazowo zażalenie ws. składała szefowa TS. Zastępca rzecznika prasowego Sądu Najwyższego – Albert Stawiszyński – informował, że w pierwszym przypadku pismo wpłynęło już po sześciu dniach. Była I prezes SN to samo zrobiła ws. drugiego z postanowień, do czego doszło po dziewięciu dniach. Trzecie także spotkało się z taką podobną reakcją Manowskiej.

Sędziowie postanowili rozpatrzyć wnioski za jednym razem – podała PAP. W lipcu tego roku zdecydowano o ich oddaleniu.

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Źródło: PAP