Tajemnicza śmierć w centrum Warszawy. Nie żyje młody Francuz

Stołeczni policjanci z wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota prowadzą postępowanie w związku z tragicznym zdarzeniem, do którego doszło w nocy z 24 na 25 maja w samym centrum Warszawy.

Tajemnicza śmierć w Warszawie. Nie żyje młody Francuz

Małgorzata Gębczyńska z Komendy Rejonowej Warszawa III przekazała, że feralnego dnia 20-letni mężczyzna wyszedł z ulicy Jasnej 1 i udał się w kierunku przystanku autobusowego Centrum 03 przy ul. Marszałkowskiej. Jak się okazuje, był to obywatel Francji. Z relacji stołecznych służb wynika, że był on bardzo pobudzony i nie miał na sobie koszulki.

Zachowanie 20-latka było na tyle niepokojące, że został przewieziony do szpitala przy ul. Lindleya 4. Mimo wysiłków lekarzy, życia obywatela Francji nie udało się uratować. Medycy stwierdzili zgon młodego mężczyzny.

Warszawa. Tajemnicza śmierć Francuza. Pilny apel policji

W tej tajemniczej sprawie pojawia się mnóstwo znaków zapytania. Policjanci analizują przebieg wydarzeń i próbują ustalić, co dokładnie wydarzyło się majowej nocy w centrum Warszawy. W związku z tym warszawska policja prosi o pomoc wszystkich świadków zdarzenia albo tych, którzy mogą udzielić jakichkolwiek informacji w sprawie śmierci 20-latka z Francji.

Wszelkie informacje można zgłaszać w bezpośrednim kontakcie z Komendą Rejonową Policji Warszawa III pod numerem telefonu 47 723 93 50. Małgorzata Gębczyńska dodała w komunikacie, że doniesienia będą przyjmowane również za pośrednictwem poczty elektronicznej. Maile można wysyłać na adres: [email protected].

Czytaj też:

W Krakowie zderzyły się tramwaje. Co najmniej 35 rannychCzytaj też:

Karambol na A4. Auta wjeżdżały w siebie jedno po drugim