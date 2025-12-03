W Krakowie zderzyły się tramwaje. Co najmniej 35 rannych

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w środę 3 grudnia w Krakowie. Tuż po godzinie 18 na ulicy Bieńczyckiego niedaleko Ronda Kocmyrzowskiego w Nowej Hucie doszło do poważnego wypadku.

Z relacji małopolskich służb wynika, że zderzyły się ze sobą dwa tramwaje. Na zdjęciach opublikowanych przez miasto widać, że obydwa pojazdy znajdowały się na tym samym torze. – Tramwaj linii numer 52 stał przed rondem Kocmyrzowskim, gdy uderzył w niego tramwaj linii numer 5 – wyjaśnił Marek Gancarczyk, rzecznik MPK w Krakowie.

Zderzenie tramwajów w Krakowie. Co najmniej 35 rannych

Początkowo informowano o 20 poszkodowanych. Wiadomo jednak, że liczba rannych jest większa. W wyniku wypadku ucierpiało co najmniej 35 osób. Jak przekazał Marek Gancarczyk, po przeprowadzeniu wstępnych badań okazało się, że 32 są ranne w stopniu lekkim.

– Najciężej poszkodowany został motorniczy, który trafił do szpitala – wyjaśnił rzecznik krakowskiego MPK. Do placówek medycznych zostało przewiezionych także dwoje pasażerów. Anna Zbroja-Zagórska z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie poinformowała, że stan obu osób jest bardzo poważny.

facebook

– Policjanci na miejscu zajmują się nie tylko zabezpieczaniem miejsca wypadku, ale też organizują ruch na jezdni przylegającej do torowiska, aby ułatwić dojazd kolejnym służbom ratunkowym. Funkcjonariusze na miejscu kwalifikują też poszkodowanych pod kątem tego, jak pilnie wymagają pomocy medycznej – dodała Anna Zbroja-Zagórska.

Na chwilę obecną nie wiadomo, dlaczego doszło do wypadku. – Zabezpieczamy materiał dowodowy, na podstawie którego będziemy odtwarzać przebieg wypadku. Na jakiekolwiek wnioski na tym etapie jest zbyt wcześnie – stwierdziła przedstawicielka krakowskiej policji.

Kraków. Utrudnienia dla pasażerów

W związku z wypadkiem mieszkańcy Krakowa muszą się liczyć z utrudnieniami. Linie tramwajowe 1, 5, 9, 14, 52 kierowane na trasy objazdowe. Tramwaje, które się zderzyły jechały na liniach 5 i 52.

Czytaj też:

Karambol na A4. Auta wjeżdżały w siebie jedno po drugimCzytaj też:

Bałtyk pochłonie polskie miasta. Nowe prognozy są druzgocące