Karambol na A4. Auta wjeżdżały w siebie jedno po drugim

RMF FM poinformowało o karambolu do jakiego doszło na autostradzie A4. Do wypadku doszło w trudnych warunkach atmosferycznych – panowała gęsta mgła.

Karambol na A4. Uczestniczyło 10 aut

W zdarzeniu, do którego doszło po godzinie 9, uczestniczyło 10 pojazdów, w tym bus i samochód ciężarowy. Do karambolu doszło między węzłami Kędzierzyn-Koźle i Krapkowice, w okolicy Góry Świętej Anny.

facebook

Autostrada A4 została zablokowana. Służby zmuszone były wyznaczyć objazdy:

– w kierunku Wrocławia – zjazd na węźle Kędzierzyn-Koźle na drogę wojewódzką 426, następnie drogą wojewódzką 409 do węzła Krapkowice;

– w kierunku Katowic – zjazd na węźle Krapkowice na drogę wojewódzką 409, następnie drogą wojewódzką 426 do węzła Kędzierzyn-Koźle.

Po południu poinformowano, że utrudnienia na autostradzie potrwają jeszcze kilka godzin. Dwie godziny później służby przekazały, że auta mogą przejeżdżać przez awaryjny przejazd w pasie rozdziału pomiędzy jezdniami.

Kilka minut przed godziną 16 przekazano informację o otwarciu drogi w jednym z kierunków, z Wrocławia w stronę Katowic.

Śmiertelny wypadek na A4. Zderzyły się dwa auta ciężarowe

To nie jedyne zdarzenie drogowe, do jakiego we wtorek doszło na autostradzie A4. Na opolskim odcinku autostrady doszło do wypadku ze skutkiem śmiertelnym.

W zdarzeniu uczestniczyły dwa samochody ciężarowe – zderzyły się na A4 między węzłami Strzelce Opolskie i Kędzierzyn-Koźle, w miejscowości Sieroniowice. W wyniku wypadku jedno z aut zajęło się ogniem piekielnym i zginęła jedna osoba.

Jedna autostrady A4 została zablokowana, a służby wyznaczyły objazd. Służby oszacowały, że utrudnienia w ruchu na tym odcinku potrwać mogą do ok. godziny 18.

Czytaj też:

Auto przewróciło się na bok. Wszystko przez warunki na drodzeCzytaj też:

Katastrofa lotnicza na Podkarpaciu. Śmigłowiec runął na ziemię