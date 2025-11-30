Auto przewróciło się na bok. Wszystko przez warunki na drodze

W sobotę, kilkanaście minut po godzinie 16.00, na drodze S12/17 w Bogucinie doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów z KMP w Lublinie, kierujący Renault Koleos z nieustalonych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze, wpadł w poślizg, uderzył w bariery ochronne i przewrócił się na bok.

Samochodem podróżowało troje mieszkańców województwa podkarpackiego. 34-letni kierujący oraz pasażerki w wieku 42 i 72 lat zostali przetransportowani do szpitala. Na szczęście obrażenia okazały się niegroźne – wszyscy opuścili placówkę jeszcze tego samego dnia z ogólnymi potłuczeniami. Badanie alkomatem potwierdziło, że kierowca był trzeźwy.

Na miejscu przez kilka godzin pracowali policjanci, a ruch w kierunku Lublina był całkowicie zablokowany. Wprowadzono objazdy dla samochodów osobowych oraz pojazdów ciężarowych. Zdarzenie zostało ostatecznie zakwalifikowane jako kolizja drogowa.

Trudne warunki na drodze. Policja apeluje o ostrożność

Policja apeluje o ostrożność. Obecne warunki – szybko zapadający zmrok, mgły, opady oraz śliska nawierzchnia – znacząco utrudniają jazdę. Funkcjonariusze przypominają, że przestrzeganie ograniczeń prędkości, zachowanie koncentracji i odpowiedniego dystansu może zapobiec wielu niebezpiecznym sytuacjom i pozwolić bezpiecznie dotrzeć do celu.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował prognozę pogody na ostatnią noc w listopadzie oraz pierwszy dzień grudnia. Dla części kraju wydał alerty I stopnia. Mieszkańcy wschodniej, centralnej i południowo-zachodniej Polski uważać muszą na gęste mgły, które ograniczą widoczność do 200 m. Ostrzeżenia obowiązywać będą od 17:00 w niedzielę do 9:00 w poniedziałek. Lokalnie mgły mogą zmieniać się w szadź – utrudniając sytuację na drogach.

