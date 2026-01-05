Te osoby zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej. Znamy szczegóły i terminy

Zgodnie z rozporządzeniem ministra obrony narodowej z 27 sierpnia 2025 r. termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej wyznaczono na 16 stycznia 2026 r. Odbędzie się ona między 2 lutym a 30 kwietnia 2026 r. Kwalifikacja wojskowa obejmie mężczyzn urodzonych w 2007 r.; czy mężczyzn urodzonych w latach 2002 – 2006, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Dodatkowo wezwane zostaną też osoby, które w latach 2024 i 2025 zostały uznane przez komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, lub jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności.

Kto zostanie wezwany do stawienia?

Kolejny punkt dotyczy kobiet urodzonych w latach 1999 – 2007 posiadających kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2025/2026 kończą studia na kierunkach, lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach ustawy o obronie Ojczyzny, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej. Chodzi o absolwentki kierunków medycznych, weterynaryjnych, morskich i lotniczych.

Na koniec do kwalifikacji wojskowej zostaną wezwane osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej, oraz osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa 2026 r. Co się zmieni?

Kwalifikacja wojskowa 2026 odbędzie się na dotychczasowych zasadach. Rozporządzenie szefa MON nie wprowadza zmian. Wszystko będzie odbywać się tak, jak wcześniej. To nie jest powołanie do służby wojskowej. Aktualnie w naszym kraju istnieje armia zawodowa. Zasadnicza służba wojskowa została zawieszona w Polsce 1 stycznia 2010 r. Pojawiają się głosy o potrzebie jej odmrożenia, ale zaprzeczył temu Władysław Kosiniak-Kamysz.

