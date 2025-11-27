Obowiązkowy pobór do polskiego wojska? Szef MON stawia sprawę jasno

– Nie widzę dzisiaj potrzeby odmrażania obowiązkowej służby wojskowej. Ona jest zawieszona, więc zawsze taka możliwość istnieje – powiedział na Forum Samorządowym w Zakopanem Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier zwrócił uwagę, że w Polsce liczba ochotników jest większa niż w wielu państwach Europy, które rozważają lub prowadzą zasadniczą służbę wojskową.

Szef MON o przywróceniu obowiązkowego poboru. Dane nie kłamią

– W tym roku, jeśli zsumujemy wszystkie rodzaje przeszkolenia wojskowego kończące się przysięgą i wstąpieniem do Sił Zbrojnych RP – zarówno do służby zawodowej, Wojsk Obrony Terytorialnej, jak i rezerwy – to jest około 54 tysiące osób: 35 tys. w dobrowolnej służbie, 10 tys. terytorialsów i ok. 10 tys. uczestników programu „Wakacje z wojskiem” – podkreślił Kosiniak-Kamysz, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

W połowie listopada gen. bryg. Rafał Miernik powiedział w Radiu Zet, że „biorąc pod uwagę problemy demografii i to, co czeka nas w przyszłości – prędzej czy później staniemy przed decyzją” dotyczącą przywrócenia obowiązkowego poboru do wojska. Szef Zarządu Szkolenia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego zaznaczył, że jest to decyzja polityczna, ale gdyby to zależało do niego, to byłby „za”, zarówno jako obywatel, jak i żołnierz.

Polacy o przywróceniu obowiązkowej służby wojskowej

Z kolei według sondażu z początku listopada za przywróceniem obowiązkowej służby wojskowej ze względu na obecną sytuację międzynarodową było 39,2 proc. Polaków. Był to wynik niższy o 15,9 punktów procentowych w porównaniu do analogicznego badania, przeprowadzonego w marcu. Przeciwnego zdania było 45,5 proc. respondentów, co było wzrostem o 9,7 pkt proc. w analogicznym okresie. Zdania w tej sprawie nie miało 15,2 proc. osób, o 6,1 p.p. więcej.

