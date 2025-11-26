Te osoby otrzymają wezwanie na komisję wojskową. Nie tylko młodzi mężczyźni

Do stawienia się przed komisją zobowiązani będą mężczyźni urodzeni w 2007 roku, osoby z roczników 2002–2006, które nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, a także osoby czasowo niezdolne do służby w latach 2024–2025, jeśli ich okres niezdolności kończy się przed zakończeniem kwalifikacji lub złożyły wniosek o zmianę kategorii.

Dodatkowo kwalifikacja obejmie kobiety urodzone w latach 1999–2007 posiadające kwalifikacje przydatne w wojsku lub kończące naukę w takich kierunkach, osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się dobrowolnie do kwalifikacji, a także osoby do 60. roku życia o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej.

Komisja wojskowa 2026. To musisz wiedzieć

Na komisję należy zabrać dowód osobisty lub paszport, aktualną dokumentację medyczną, zdjęcie 3×4 cm oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe. Kobiety muszą dodatkowo przedstawić dokumenty potwierdzające ukończenie kierunków uznawanych za istotne dla obronności kraju.

Jak tłumaczy w rozmowie z TVP ppor. Dawid Śladek w wojskowego centrum rekrutacji w Gorzowie Wielkopolskim, „jest to standardowa procedura prowadzona cyklicznie, czyli, co roku ona ma przede wszystkim wprowadzić dane osoby wezwanej do ewidencji wojskowej, określenie jej zdolności do pełnienia służby wojskowej”.

– Kończy się to wydaniem zaświadczenia o spełnionym obowiązku i na danej kategorii i to wszystko nie ma tam żadnych ukrytych intencji nie wiąże się to z żadnym natychmiastowym na ćwiczenia wojskowe to nie jest ten proces administracyjny – mówi wojskowy.

Takie kategorie możesz otrzymać na komisji wojskowej 2026

Podczas kwalifikacji przeprowadzane są badania lekarskie i psychologiczne. Każdy uczestnik otrzymuje jedną z czterech kategorii zdolności: A – pełna zdolność do służby, B – czasowa niezdolność, D – niezdolność w czasie pokoju, E – całkowita niezdolność w czasie pokoju i wojny. Zaświadczenie z Wojskowego Centrum Rekrutacji dokumentuje wypełnienie obowiązku kwalifikacyjnego.

Nieusprawiedliwiona nieobecność przed komisją może skutkować grzywną lub przymusowym doprowadzeniem przez policję. Osoby całkowicie niezdolne do pracy, niezdolne do samodzielnej egzystencji lub posiadające umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności mogą być zwolnione z kwalifikacji.

