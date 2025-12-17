9-latka zamordowana. 15-latek z zarzutem zabójstwa

W miejscowości Weston-super-Mare, położonej na zachodnim wybrzeżu Anglii, doszło do dramatycznego zdarzenia. Dziewięcioletnia Aria Thorpe została odnaleziona martwa w pobliżu swojego domu przy ulicy Lime Close. Informację o tragedii podało BBC.

Jak wykazała sekcja zwłok, dziewczynka zmarła w wyniku pojedynczego ciosu zadanego ostrym narzędziem. Do zdarzenia doszło w poniedziałkowy wieczór.

15-latek oskarżony o zabójstwo

Na miejsce szybko skierowano służby ratunkowe oraz policję. Funkcjonariusze w krótkim czasie zatrzymali 15-letniego chłopca, mieszkańca tej samej miejscowości. Ze względu na jego wiek policja nie ujawnia żadnych danych osobowych.

Nastolatek został formalnie oskarżony o zabójstwo i umieszczony w areszcie. Oczekuje na rozprawę przed Sądem Rejonowym w Bristolu. Śledczy nie przekazali dotąd informacji na temat ewentualnego motywu ani relacji łączących podejrzanego z ofiarą.

Służby podkreślają, że dochodzenie jest na wczesnym etapie i apelują o powstrzymanie się od spekulacji.

„To naprawdę szokujące”. Mieszkańcy wstrząśnięci tragedią

Śmierć dziewczynki wywołała ogromne poruszenie wśród lokalnej społeczności. – Jestem przerażona, że małe dziecko zostało zabite, to naprawdę szokujące – powiedziała jedna z sąsiadek.

– Nigdy w życiu nie widziałam tylu radiowozów, karetek, uzbrojonych policjantów – przyznała inna. Do sprawy odniósł się również lokalny parlamentarzysta Dan Aldridge, który określił zdarzenie jako „absolutnie druzgocące dla rodziny i jej bliskich”.

Na miejscu tragedii wciąż pracują specjaliści z zakresu kryminalistyki. Zabezpieczają ślady i zbierają materiał dowodowy.

