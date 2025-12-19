Fake newsy o zbrodni w Jeleniej Górze obiegły sieć. MSWiA mówi „stop”

O próbach skłócenia Polaków i Ukraińców przy wykorzystaniu tragedii w Jeleniej Górze poinformowali w piątek 19 grudnia przedstawiciele rządu.

Zbrodnia w Jeleniej Górze. MSWiA chce zatrzymać dezinformację

„Stop fake newsom. Podejrzana 12-latka z Jeleniej Góry nie jest Ukrainką. Rozpowszechnianie takich bzdur to świadoma dezinformacja, która żeruje na tragedii i podsyca nienawiść pomiędzy Polską a Ukrainą” – mówiła rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. „Stop dezinformacji!” – dodawał minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Wcześniej sprawę zabójstwa 11-latki i ewentualnych konsekwencji dla starszej dziewczynki omawiał minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Odniósł się do faktu, że 12-latka nie może odpowiadać karnie za swoją zbrodnię, a najpoważniejsze konsekwencje w przypadku małoletniej to przebywanie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym do ukończenia 18. roku życia.

Zabójstwo 11-latki. MSWiA zapowiada reakcję

Kierwiński przyznał w Radiu Zet, że odbędzie się dyskusja o koniecznych zmianach w prawie. Zastrzegł jednak, że jest za wcześnie, by podawać konkretne rozwiązania. – MSWiA tym problemem będzie się zajmować – podkreślał.

Jego resort ma też uruchomić specjalny program, ukierunkowany na zwalczanie przemocy rówieśniczej i hejtu w szkołach. W tym wypadku politycy chcą stawiać na skuteczne przeciwdziałanie przez edukację, a nie samo zaostrzanie prawa.

Jelenia Góra. 12-latka zabiła 11-latkę?

W poniedziałek 15 grudnia przy ul. Wyspiańskiego w Jeleniej Górze, nieopodal miejscowej szkoły, znaleziono ciało 11-latki. Dzień później rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze prok. Ewa Węglarowicz-Makowska poinformowała, że w sprawie zatrzymano 12-latkę.

Wiadomo, że obie dziewczynki chodziły do tej samej szkoły, znały się z widzenia. Oficjalnie nie ujawniono żadnych dodatkowych szczegółów.

Pogrzeb 11-latki został zaplanowany na sobotę 20 grudnia. Prezydent Jeleniej Góry wystosował apel do mediów. Poprosił o to, aby uszanować pamięć zmarłej dziewczynki i powstrzymać się od publikacji niepotwierdzonych informacji, a także nie szukać kontaktu z jej bliskimi.

