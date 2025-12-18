Wstrząsające zabójstwo 11-latki. Ekspert wskazuje możliwy motyw

Ta zbrodnia wstrząsnęła całą Polską. W poniedziałek 15 grudnia w Jeleniej Górze znaleziono ciało 11-letniej dziewczynki. N jej ciele były widoczne obrażenia zadane ostrym narzędziem.

Śledczy ustalili, że związek ze sprawą może mieć 12-latka, która chodziła do tej samej szkoły podstawowej. Dziewczynka została zatrzymana. W toku prowadzonego postępowania zabezpieczono nóż typu finka, którym najprawdopodobniej zamordowano 11-latkę.

Edyta Bagrowska z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze wyjaśniła, że obie dziewczynki znały się z widzenia, chodziły do tej samej szkoły. Na razie nadal nie wiadomo, jaki mógł być moty zabójstwa.

Zabójstwo 11-latki. Ekspert wskazuje możliwy motyw

– Wbrew pozorom ten motyw mógł być prozaiczny z punktu widzenia dorosłej osoby. Mogło chodzić o to, żeby pokazać komuś, na co mnie stać, czyli na zasadzie wyzwania. Mogły być jakieś czynniki spowodowane zazdrością, czy niewłaściwym wypowiedzeniem jakichś słów pod adresem sprawczyni lub jej rodziny. Takie drobne elementy mogły spowodować, że to dziecko posunęło się do takiej, a nie innej reakcji – ocenił na łamach Onetu Andrzej Mroczek, były policjant kryminalny Komendy Stołecznej.

Według eksperta „okoliczności tragedii wskazują na to, że nie było to typowe zachowanie w afekcie, ponieważ wówczas doszłoby do tego np. w szkole a nie w ustronnym miejscu, w którym spotkały się dziewczynki”. – Wątpię jednak, żeby to zabójstwo było planowane, na zasadzie wcześniejszego wybrania czasu i miejsca jego dokonania. Daleki byłbym od takiego myślenia – dodał był policjant.

Zabójstwo 11-latki. Dlaczego doszło do zbrodni?

Andrzej Mroczek tłumaczył, że „na obecnym etapie postępowania sąd będzie się próbował przede wszystkim dowiedzieć, jaki był oraz jaki jest aktualny stan psychofizyczny tej dziewczynki”. – Do tego potrzebne są badania psychologiczno-psychiatryczne. Także w mojej ocenie na tym będą się koncentrowały teraz te działania – podkreślił.

Ekspert zaznaczył, że „przesłuchanie 12-latki oraz rówieśników ofiary musi się odbyć w specjalnych warunkach”. – Przede wszystkim musi być poczucie bezpieczeństwa. Przygotowanie do wysłuchania osoby nieletniej to nie jest prosty proces, dlatego że dzieci mają to do siebie, że pewne rzeczy mogą nadbudowywać – komentował.

– Przede wszystkim trzeba poznać motyw działania. Czy środowisko, w którym te dzieci przebywały, nie wpłynęło bezpośrednio na to tragiczne zdarzenie, które miało miejsce? Czyli nie było jakichś impulsów z tego środowiska szkolnego, które spowodowały takie, a nie inne reakcje? Na te pytania trzeba będzie odpowiedzieć – podsumował.

