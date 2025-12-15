Jelenia Góra. Koło szkoły znaleziono ciało 12-latki

W Jeleniej Górze koło jednej ze szkół podstawowych znaleziono ciało 12-letniej dziewczynki. – Wszystko wskazuje na to, że to zabójstwo – oznajmiła w rozmowie z Interią podinsp. Edyta Bagrowska z miejskiej policji. Podkreślała przy tym, że nie ma innych ofiar. – Trwają czynności wyjaśniające w tej sprawie – przekazała.

Jelenia Góra. Niedaleko szkoły znaleziono ciało 12-latki

Na zwłoki natknięto się w poniedziałek 15 grudnia po południu. Zgłoszenie wpłynęło do policyjnej centrali około 14:50. Jak ujawnił starszy aspirant Łukasz Porębski z dolnośląskiej policji, już wtedy informowano, że chodzi najprawdopodobniej o dziecko. – Na miejsce wysłano patrol, który to potwierdził. Prokuratura podjęła śledztwo – dodawał funkcjonariusz Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Starszy aspirant Porębski przekazał też dziennikarzom, że Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze utajniła szczegółowe informacje na temat zdarzenia. – Z uwagi na to, że podejrzewany jest czyn wypełniający znamiona przestępstwa – tłumaczył.

Reporter RMF24 podał nieoficjalnie, że ciało odnaleziono na ulicy Wyspiańskiego w Jeleniej Górze. Miało znajdować się w odległości zaledwie 200 metrów od szkoły podstawowej.

Śmierć 12-latki w Jeleniej Górze. Zatrzymano nieletnią

– W tej chwili policja, pod nadzorem prokuratury, wykonuje czynności procesowe w tej sprawie. Ustalono również osobę nieletnią, która może mieć związek z tym zdarzeniem – przekazała portalowi „Gazety Wrocławskiej” podinsp. Edyta Bagrowska. Miejsce tragedii nadal jest odgrodzone taśmami, prokurator jest obecny przy działaniach techników.

„Gazeta Wrocławska” podała jeszcze nieoficjalnie, że 12-latkę mogła zabić jej koleżanka. Lokalni mieszkańcy twierdzą, że dzieci często chodzą na skwer nad pobliską rzekę. To tam miało rzekomo dojść do kłótni, która zakończyła się zbrodnią. Policja nie zdradza jednak, w jaki sposób zginęła dziewczynka. Na oficjalne ustalenia służb trzeba będzie poczekać.

– Obecnie policja, we współpracy z prokuraturą, szczegółowo wyjaśnia wszystkie okoliczności tej tragedii. Na tym etapie postępowania, ze względu na dobro śledztwa oraz ochronę osób nieletnich, nie udzielamy więcej informacji. Składamy wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i bliskim zmarłej dziewczynki – podkreślała policja w komunikacie.

