Minister Nowacka chce reakcji na morderstwo 11-latki. „Nie ma na co czekać”

W poniedziałek 15 grudnia, kilkaset metrów od Szkoły Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze, odnaleziono ciało 11-letniej uczennicy. Już w pierwszych komunikatach służb zaznaczano, że wiele wskazuje na zabójstwo.

Zabójstwo 11-latki. Minister Nowacka komentuje

We wtorek 16 grudnia do tragedii odniosła się minister edukacji narodowej Barbara Nowacka. — Ewidentnie kwestie bezpieczeństwa są coraz ważniejsze. My cały czas jesteśmy w dużej mierze w czasach, które wydają się bezpieczne, a bezpieczne nie są – mówiła.

– To pokazuje choćby zamach w Australii, podyktowany nienawiścią. Do tej pory polskie szkoły były bezpieczne, ale nie możemy spać, musimy podjąć działania – oznajmiła przedstawicielka Koalicji Obywatelskiej.

Nowacka przyznała, że coraz więcej szkół wprowadza różnego rodzaju ograniczenia dostępności do przestrzeni, w której znajdują się dzieci. Mówiła nie tylko o rozdzielaniu młodszych uczniów od starszych roczników, ale też ograniczenie dorosłym wstępu do szkół np. jedynie do poziomu szatni lub po indywidualnym umówieniu się z dyrekcją.

— Jest coraz więcej brutalizmu i agresji, co oczywiście nie jest wytłumaczeniem dla tej tragedii. Każde takie zdarzenie jest ważnym sygnałem, że nie ma na co czekać. Działania dotyczące procedur bezpieczeństwa w szkołach muszą zostać zmienione – podkreślała Nowacka.

Zabójstwo 11-latki w Jeleniej Górze. Nowe informacje

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze prok. Ewa Węglarowicz-Makowska przekazała we wtorek 16 grudnia, że w sprawie śmierci uczennicy zatrzymano 12-latkę. – One nie były koleżankami, znały się z widzenia. Motywy działania zatrzymanej nie są znane — zaznaczała. Nastolatką zajmie się sąd rodzinny, który wyraził już zgodę na jej zatrzymanie.

Prok. Węglarowicz-Makowska ujawniła, że na ciele zmarłej widoczne były obrażenia zadane ostrym narzędziem. — Prokurator wspólnie z funkcjonariuszami policji dokonali oględzin miejsca zdarzenia. Zabezpieczono zwłoki, ślady i dowody – dodawała.

