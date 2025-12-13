Szefowa MEN podsumowała, co się zmieniło, przez dwa lata. „To jest nasza poważna deklaracja”

13 grudnia 2023 r., czyli dwa lata temu, zaprzysiężony został rząd Donalda Tuska. Z okazji rocznicy poszczególne resorty chwaliły w mediach społecznościowych sukcesami. – Dwa lata, chyba dużo zmieniło się na dobre. Nauczycielki i nauczyciele dostali obiecane podwyżki i to jest nasza poważna deklaracja: wasze wynagrodzenia będą rosły. Ale prestiż zawodu nauczyciela to też dobre zmiany w Karcie Nauczyciela, to zmiana atmosfery w szkole – powiedziała Barbara Nowacka.

– To co naprawdę zmieniło bardzo dużo, to odpartyjnienie kuratoriów. Nareszcie jest normalnie. Dbamy o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, o programy wsparcia rówieśniczego, o ich dobrostan. Reforma Kompas Jutra sprawi, że polska szkoła będzie nie tylko dająca taką wielką wiedzę, taka wymagająca, ale też przyjazna. Zadbamy demograficznie o małe szkoły. Ustawa już jest w Sejmie, a Rzecznik Praw Uczniowskich też za chwilę – kontynuowała minister edukacji narodowej.

Szefowa MEN zabrała głos w rocznicę zaprzysiężenia rządu

– Edukacja z wojskiem – pół miliona dzieciaków przygotowanych na sytuacje kryzysowe i jeszcze jedna ważna rzecz. W ciągu ostatnich paru tygodni 600 000 dzieci i młodzieży wyszło w ramach naszego programu „Wyjście z klasą” najbliżej siebie do kin, teatrów, muzeów, bo szkoła to miejsce najbardziej przyjazne, ze wspaniałymi nauczycielkami i nauczycielami. Robimy to, bo kochamy Polskę – podsumowała Nowacka.

„Wprowadzamy #Reforma26 Kompas Jutra. Kluczowe zmiany nastąpią od września 2026 r. Dzięki zmianom absolwenci polskich szkół będą przygotowani do życia w zmieniającym się świecie. Sprawczość, wiedza praktyczna, kompetencje jutra” – podkreśliło z kolei na swoim profilu MEN. „Nowoczesna szkoła na miarę XXI wieku. Trwa wdrażanie reformy oświaty opartej na efektach uczenia się, doświadczeniach edukacyjnych i większej autonomii nauczycieli” – zaznaczono na grafice.

Rząd chwali się, które obietnice z edukacji i sportu dowieziono. Oto lista

Z kolei na stronie robimyniegadamy.gov.pl zamieszczono listę zrealizowanych obietnic. Jeśli chodzi o edukację i sport wymieniono: jedną godzinę tygodniowo religii i etyki, budowę 63 nowych Orlików i modernizację kolejnych 1 060, edukację obywatelską i zdrowotną zamiast HiT, koniec obowiązkowych prac domowych, aplikację o Igrzyska Olimpijskie w 2040 r., wyższe stypendia i nagrody dla sportowców, czy wejście przez Polskę do Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Kolejne pozycje to: wykreślenie religii ze świadectw szkolnych, uwolnienie dzieci od ciężkich plecaków i wprowadzenie szafek oraz e-podręczników, powstrzymanie odpływu co najmniej 100 mln zł na Instytut Myśli Narodowej Paderewskiego, wstrzymanie przekazania środków organizacjom nacjonalistycznym, odwołanie Rady PFN, wstrzymanie przekazania ponad 13 mln zł na projekty o. Rydzyka, przegłosowanie ustawy uznającej j. śląski za język regionalny oraz połączenie dublujących się instytucji: Instytutu Książki i Literatury czy Instytutu Mickiewicza z Biurem „Niepodległa”.

Czytaj też:

Wymiar sprawiedliwości, edukacja, służba zdrowia? Polacy wskazali rządowi Tuska obszar do poprawyCzytaj też:

Szykują rekomendacje dla MEN, przez miesiąc spotkali się raz. „To jest koszmar”