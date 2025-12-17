Wstrząsające zabójstwo 11-latki. Prokuratura zabrała głos

Ciało dziewczynki znaleziono w poniedziałek (15 grudnia) po południu. Znajdowało się około 200 metrów od jednej z podstawówek w Jeleniej Górze. Jak podawała rozgłośnia RMF FM, była ona jej uczennicą.

Lokalna policja informowała, że związek ze śmiercią nastolatki może mieć inna, nieletnia osoba. Dziennik „Gazeta Wrocławska” pisał nieoficjalnie, że chodzi o jej koleżankę. Służby w rozmowie z Polską Agencją Prasową podawały, że na jej ciele widoczne były rany, które zadane zostały przy użyciu ostrego narzędzia.

PAP ustaliła, że w środę (17 grudnia) przesłuchano ws. 12-latkę. Co jeszcze wiadomo?

Tragiczna śmierć 11-latki. Przesłuchanie podejrzanej o związek ze sprawą miało nietypowy przebieg

Agencja prasowa informowała, że motyw, jakim kierowała się osoba, która dokonała zbrodni, jest nieznany. Jeśli zaś chodzi o 12-latkę, PAP pisał, że funkcjonariusze znaleźli w jej plecaku nóż, który został już zabezpieczony.

Onet w celu poznania nowych szczegółów sprawy skontaktował się z miejscowym oddziałem śledczych – Prokuraturą Okręgową w Jeleniej Górze. – Od dzisiaj [od środy – przyp. red.] informacji na temat zdarzenia udziela wyłącznie sąd [rodzinny], który dostał już większość materiałów – przekazała rzeczniczka prasowa, prok. Ewa Węglarowicz-Makowska.

We wtorek (16 grudnia) miało miejsce zatrzymanie dziewczyny, która – według organów ścigania – może mieć coś wspólnego ze sprawą. Stało się to za zgodą wymiaru sprawiedliwości. Redakcja portalu podaje, że „nie było standardowe przesłuchanie, a wysłuchanie”. – Tej czynności nie wykonywał prokurator, tylko policja – ujawnia przedstawicielka śledczych.

Zbrodnia na Śląsku. Sąd wyda specjalne oświadczenie

Jeśli zaś chodzi o komentarz służb, te zakończyły już prowadzenie czynności. – Od dzisiaj [czyli od 17 grudnia] kompetentnym w udzielaniu jakichkolwiek informacji jest sąd rodzinny, który jest gospodarzem postępowania – informuje podinspektor Edyta Bagrowska z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, cytowana przez Onet.

Należy zaczekać na konferencję prasową i specjalne oświadczenie sędzi Agnieszki Makowskiej, przewodniczącej wydziału cywilnego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, które pojawić ma się w kilku godzin. Jak dowiedziało się źródło, odpowie ona także na pytania mediów.

Czytaj też:

Mąż zamordowanej Agnieszki Kotlarskiej: Wszystkie wspomnienia zapieczętowałem na 30 latCzytaj też:

Duchy straszyły „pociąg widmo” na Śląsku. „Dla nas go nie ma”