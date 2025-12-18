W tym województwie zawyją syreny. Jest apel do mieszkańców

Kilka dni temu informowaliśmy o krótkich wiadomościach tekstowych, które rozesłało do mieszkańców Mazowsza Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. „Uwaga! 15-18 grudnia 2025 na terenie województwa mazowieckiego odbędzie się ćwiczenie Syrena-25 z wykorzystaniem syren alarmowych. Zachowaj spokój” – ostrzegała jednostka podległa Prezesowi Rady Ministrów.

Wcześniej podobne SMS-y otrzymali mieszkańcy Śląska (w tym Rudy Śląskiej, powiatu mikołowskiego), Ziemi Lubuskiej czy Warmii i Mazur (tylko osoby z terenu pow. ostródzkiego), Alerty rozsyłane były w pierwszej połowie grudnia.

Tym razem podobny komunikat prasowy wydał wrocławski DUW. „Uwaga! W najbliższy piątek 19 grudnia 2025 roku na terenie całego województwa dolnośląskiego zostanie przeprowadzony trening systemu ostrzegania i alarmowania ludności” – brzmi informacja, która zamieszczona została m.in. w mediach społecznościowych (Facebook).

Mieszkańcy Dolnego Śląska mogą usłyszeć dźwięk syren. DUW we Wrocławiu wskazał konkretne godziny

DUW tłumaczy, że „plan ćwiczeń zakłada sprawdzenie sprawności systemu ostrzegania, w tym działania syren alarmowych oraz procedur ich uruchamiania przez właściwe służby”.

„W ramach treningu ćwiczebnie uruchomione zostaną syreny alarmowe:

– godz. 11:00 – ogłoszenie alarmu, sygnał modulowany (3 minuty),

– godz. 11:30 – odwołanie alarmu, sygnał ciągły (3 minuty)”

- czytamy.

Jak podkreśla urząd, ćwiczenia mają wyłącznie charakter treningowy. „Nie wymagają podejmowania żadnych działań ze strony mieszkańców”. Jednocześnie po więcej informacji przedstawiciele dolnośląskiej jednostki odesłali internautów do stosownego miejsca w sieci. „Więcej informacji o sygnałach alarmowych i komunikatach ostrzegawczych znajduje się w Poradniku Bezpieczeństwa” – wskazali.

Czytaj też:

Uczniowie pogodzeni z decyzją ws. reformy MEN. Spodziewają się weta NawrockiegoCzytaj też:

Wielka zmiana u Nawrockiego. Ogłosił to tuż przed świętami