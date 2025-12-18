Wielka zmiana u Nawrockiego. Ogłosił to tuż przed świętami

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Z tej okazji Karol Nawrocki postanowił wprowadzić do Pałacu Prezydenckiego nową tradycję.

Nawrocki wprowadza nową tradycję

Szef gabinetu głowy państwa ogłosił, że przed budynkiem na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie pojawi się nowa dekoracja. „W tym roku symbolicznie przed Pałacem Prezydenckim stanie bożonarodzeniowa stajenka. Przyjedzie do nas spod Tatr” – podkreślił współpracownik Karola Nawrockiego.

„Polska wyrasta z cywilizacji chrześcijańskiej i jest w niej głęboko zakorzeniona. Wiara zawsze dawała Polakom siłę i nadzieję. To także nasza tradycja oraz znak, że rodzina i wspólnota są fundamentem państwa” – dodał.

Jak się okazuje, szopka, która stanie przed Pałacem Prezydenckim, to prezent od miasta Zakopane oraz marszałka województwa małopolskiego Łukasza Smółki.

– Rzeźbione w lipowych pniach postacie w szopce pochodzą z gminy Poronin i wykonali je tamtejsi artyści-rzeźbiarze. Wieziemy też choinki z Doliny Chochołowskiej, które podarowała Wspólnota Leśna Ośmiu Wsi w Witowie. Wzięliśmy też spod Tatr kilka worków pachnącego siana, które trafi do szopki – wyliczał Jan Piczura, radny sejmiku województwa małopolskiego.

Samorządowiec dodał, że „planowana jest uroczysta inauguracja szopki przy dźwiękach góralskich kolęd, jednak termin wydarzenia nie został na razie ustalony”.

Nawrocki podjął decyzję. Chodzi o Chanukę

Wcześniej Włodzimierz Czarzasty podjął decyzję o ustawieniu szopki bożonarodzeniowej w Sejmie. Z kolei Karol Nawrocki zerwał z tradycją poprzedników ws. obchodzenia Chanuki w Pałacu Prezydenckim.

Polityk jeszcze w trakcie kampanii wyborczej jasno zadeklarował, że nie zapali świec chanukowych. – Ja swoje i poglądy i swoje przywiązanie do wartości chrześcijańskich traktuję poważnie, więc obchodzę święta, które są bliskie mojej osobie – tłumaczył.

Czytaj też:

Skandal w USA z udziałem ludzi Nawrockiego. Upokorzyli polskiego generałaCzytaj też:

Zgrzyt przed wizytą Zełenskiego w Polsce. Znamy szczegóły