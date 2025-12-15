Tradycyjnie w grudniu Żydzi obchodzą Chanukę. Z tej okazji za czasów swojej prezydentury Lech Kaczyński zapraszał do Pałacu środowiska żydowskie, aby wspólnie zapalać tradycyjne chanukowe dziewięcioramienne świece.

Nawrocki podjął decyzję. Chodzi o Chanukę

Tradycja była kontynuowana przez Bronisława Komorowskiego i Andrzeja Dudę. Wszystko wskazuje na to, że Karol Nawrocki nie przedłuży zwyczaju swoich poprzedników.

Jak informowała „Rzeczpospolita”, głowa państwa nie zdecydowała się, aby w Pałacu Prezydenckim obchodzono święto Chanuki. „Prezydent ma podstawy uważać, że Chanuka w Pałacu nie spodobałaby się jego elektoratowi” – twierdzą dziennikarze.

Karol Nawrocki jeszcze w trakcie kampanii wyborczej jasno zadeklarował, że nie zapali świec chanukowych. – Ja swoje i poglądy i swoje przywiązanie do wartości chrześcijańskich traktuję poważnie, więc obchodzę święta, które są bliskie mojej osobie – tłumaczył

Sikorski uderza w Nawrockiego

Decyzję prezydenta ostro skomentował Radosław Sikorski. „Ciekawe, czy prezes PiS ujmie się za spuścizną brata” – dopytywał szef MSZ nawiązując do wpisu w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym widać Lecha Kaczyńskiego zapalającego chanukowe świece.

„Zaostrza się rywalizacja o elektorat gaśnicowy” – dodał polityk KO w innym poście. Nawiązał w ten sposób do skandalicznego incydentu, kiedy to Grzegorz Braun podczas uroczystości chanukowych w Sejmie zgasił świece gaśnicą.

Nawrocki zerwał z ważną tradycją. Jest reakcja USA

Do sprawy odniósł się również ambasador USA w Polsce. Tom Rose zamieścił w mediach społecznościowych komentarz dotyczący dramatycznych wydarzeń na plaży Bondi w Sydney, gdzie zginęło co najmniej 15 osób.

„Masakra chanukowa w Sydney pokazuje po raz kolejny, jak szybko zachodnia cywilizacja może ulec barbarzyństwu, gdy społeczeństwa tracą zaufanie do własnych wartości” – stwierdził amerykański dyplomata. „Antysemityzm szerzy się, gdy jest usprawiedliwiany, bagatelizowany lub nagradzany przez słabych przywódców” – dodał.

Pod postem pojawił się komentarz od jednego z polskich internautów, który wspomniał o decyzji Karola Nawrockiego dotyczącej zapalania chanukowych świec. „Właśnie o tym usłyszałem – zapytam” – odparł Tom Rose.

Dyplomata zamieścił także obszerny wpis, w którym stwierdził, że „Chanuka to pierwsza w historii udokumentowana bitwa o wolność religijną i polityczną”.

„Ten machabejski instynkt silnie rezonuje tu, w Polsce. Od wieków Polska wybiera opór zamiast wymazania, tożsamość zamiast poddania się i zniknięcia. Lekcje te są dziś szczególnie ważne, ponieważ najbardziej brutalne przejawy antysemityzmu poza Bliskim Wschodem nie mają miejsca w Europie Środkowej – a już na pewno nie tutaj, w Polsce” – ocenił ambasador.

