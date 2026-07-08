Przełom w relacjach Nawrockiego i Zełenskiego? „Dużo było ostatnio napięć”

Na marginesie szczytu NATO w Ankarze doszło do długo wyczekiwanego spotkania prezydentów Polski i Ukrainy. Karol Nawrocki rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim przez około godzinę. Był to ich pierwszy tak długi kontakt od czasu pogorszenia stosunków polsko-ukraińskich w związku z decyzją o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia „Bohaterów UPA”.

Po zakończeniu rozmów prezydent poinformował dziennikarzy o ich przebiegu. – Przychodzę do państwa prosto ze spotkania z prezydentem Zełenskim. Spotkanie trwało około godziny – powiedział polityk.

Szczyt NATO. Nawrocki o rozmowach z Zełenskim

Karol Nawrocki podkreślił, że „mimo trudności utrzymywanie bezpośredniego dialogu między Warszawą i Kijowem pozostaje konieczne”. – Myślę, że to niezbędne w relacjach między sąsiadami, aby utrzymywać kanały dialogu. Dużo napięć było ostatnio wokół relacji polsko-ukraińskich. To z całą pewnością się nie zmienia. Zarówno dla Ukrainy, jak i dla Polski, Federacja Rosyjska pozostaje głównym zagrożeniem. W tym samym kierunku patrzymy, jeśli chodzi o zagrożenia dla naszej niepodległości i to się nie zmienia – zaznaczył.

Jednocześnie prezydent przyznał, że „podczas rozmowy nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawach historycznych, które od miesięcy pozostają jednym z najtrudniejszych punktów we wzajemnych relacjach”.

– Nie udało się nam na tym spotkaniu rozwiązać kwestii historycznych. Nie przystępowaliśmy też z taką nadzieją, że uda się wszystkie kwestie rozwiązać. Dla mnie kwestie Ukraińskiej Powstańczej Armii, symboli UPA nie są negocjowalne. W obliczu tego, że ta kwestia jest dla nas, dla Polaków, tak ważna, liczymy na zrozumienie ze strony Ukrainy – podkreślił prezydent.

Zełenski o spotkaniu z Nawrockim

Do spotkania odniósł się również Wołodymyr Zełenski. „Spotkałem się z prezydentem Polski Karolem Nawrockim. Była to ważna i potrzebna rozmowa. Rozmawialiśmy przez ponad godzinę. Łączy nas jedno wspólne zagrożenie: Rosja. Dlatego kluczowe jest utrzymanie wzajemnego zrozumienia, wsparcia i jedności działania. Nasze kraje potrzebują wyłącznie silnych relacji. Uzgodniliśmy, że będziemy kontynuować dialog” – przekazał ukraiński przywódca we wpisie w mediach społecznościowych.

Sikorski o rozmowach Nawrocki – Zełenski

Rozmowy krótko skomentował także szef MSZ Radosław Sikorski.„ Dziękuję prezydentom Polski i Ukrainy za to, że podczas szczytu NATO w Ankarze tak intensywnie starają się rozwiązać problem, który sami stworzyli” – stwierdził polityk KO.

Pierwszy kontakt Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego podczas szczytu NATO w Ankarze miał miejsce już wcześniej, w trakcie oficjalnej sesji zdjęciowej. Organizatorzy ustawili delegacje w taki sposób, że prezydenci Polski i Ukrainy znaleźli się obok siebie.

Krótką wymianę zdań odbyli także podczas wspólnej kolacji, jednak miała ona wyłącznie charakter protokolarny. Wówczas uzgodniono, że postarają się znaleźć czas na dłuższą rozmowę następnego dnia. Ostatecznie do spotkania doszło zgodnie z planem.

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