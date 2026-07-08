Decyzja Nawrockiego podzieliła Polskę. Wyniki sondażu pokazały przepaść

Platforma Europion Polska sprawdziła nastroje Polaków dotyczące decyzji Karola Nawrockiego o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Sprawę dokładnie śledzi połowa ankietowanych, a 34 proc. o niej słyszało, ale nie zna szczegółów. Temat nie interesuje 10 proc. badanych, a sześć proc. właśnie się o nim dowiedziało. Wśród wyborców PiS aprobata wynosi 73 proc., przy 14 proc. zgody popierających KO.

Ruch Karola Nawrockiego pozytywnie oceniło 47 proc. respondentów, a 13 proc. ją rozumie, ale się z nią nie zgadza. 14 proc. osób odebranie odznaczenia uważa za „niepotrzebny gest szkodzący relacjom”, a dziewięć proc. za „infantylne zachowanie i polityczną grę”. 17 proc. uczestników sondażu nie ma zdania w tej kwestii.

Karol Nawrocki odebrał Order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jakie relacje Polski i Ukrainy?

W kontekście zwracania polskich odznaczeń przez ukraińskich polityków 20 proc. ankietowanych stwierdziło, że to „ważny i odważny gest protestu”, a 14 proc. rozumie, choć się nie zgadza. 18 proc. badanych sądzi, że to „symboliczny gest bez realnego znaczenia”, a 26 proc. za „infantylne i niepotrzebne zachowanie”, 21 proc. respondentów nie potrafiło zabrać głosu w tej sprawie.

Jeśli chodzi o relacje Polski z Ukrainą sześć proc. osób uważa je bardzo dobre, 15 proc. za dobre, 43 proc. za przeciętne, 24 proc. za złe, a 12 proc. za bardzo złe. W kontekście ich przyszłości cztery proc. uczestników sondażu uważa, że się zdecydowanie poprawiają, a dziewięć, że raczej zmierzają w lepszym kierunku. 51 proc. ankietowanych oceniło, że stosunki raczej się pogarszają, a 17 proc. jest zdania, że dzieje się to „zdecydowanie”. Według 18 proc. badanych pozostają bez zmian.

Badania przeprowadzono od 4 do 6 lipca na reprezentatywnej próbie 1 062 Polaków. Została ona dobrana pod względem płci, wieku, wykształcenia, wielkości miejscowości i wyboru głosowania w wyborach do PE w 2024 r. Ważenie przeprowadzono metodą iteracyjnego dopasowania proporcjonalnego.

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