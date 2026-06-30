Sondaż. Polacy ocenili Nawrockiego. Widać wyraźny trend

Karol Nawrocki może mówić o lekkim wzroście zaufania. Z najnowszego sondażu IBRiS przeprowadzonego w dniach 24–27 czerwca na zlecenie Grupy Polsat wynika, że 51,7 proc. Polaków pozytywnie ocenia jego działalność jako prezydenta. To o 3,6 punktu procentowego więcej niż w poprzednim badaniu. Pozytywne opinie dzielą się na 30,7 proc. ocen „zdecydowanie dobrze” oraz 21 proc. „raczej dobrze”.

Nawrocki notuje wzrost poparcia. Jest nowy sondaż

Po drugiej stronie jest 38,9 proc. badanych, którzy negatywnie oceniają politykę prowadzoną przez głowę państwa. Z tej grupy 24,6 proc. wskazało odpowiedź „zdecydowanie źle” a 14,3 proc. „raczej źle”. 9,3 proc. nie ma wyrobionego zdania.

W porównaniu z poprzednim badaniem widać lekką zmianę nastrojów. W sondażu z przełomu maja i czerwca poparcie dla prezydenta wynosiło 48,1 proc., przy niemal identycznym poziomie ocen negatywnych: 47,9 proc. Niezdecydowanych było wtedy 4 proc.

Sondaż pokazuje też różnice między grupami społecznymi. Karol Nawrocki jest lepiej oceniany przez mężczyzn: 53,2 proc. z nich wyraża pozytywną opinię, podczas gdy wśród kobiet jest to 50,4 proc.

Jeszcze większe rozbieżności widać w politycznych sympatiach. Największe poparcie prezydent ma wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości, gdzie aż 91,4 proc. respondentów ocenia jego działalność dobrze. W elektoracie Konfederacji pozytywne zdanie ma 86,1 proc. Zdecydowanie inaczej wygląda to wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej. Tam 85,9 proc. postrzega prezydenta negatywnie, a tylko 12,9 proc. pozytywnie.

Nawrocki kontra Zełenski. Wyniki nowego sondażu

W innym badaniu SW Research na zlecenie „Wprost” zapytaliśmy Polaków o ocenę decyzji Karola Nawrockiego dotyczącej odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego.

Z sondażu wynika, że większość respondentów popiera taki krok. Pozytywnie oceniło go 53,3 proc. ankietowanych. Przeciw było 30,4 proc., a 13,6 proc. nie miało zdania. 2,7 proc. badanych przyznało, że nie zna tej decyzji.

Wyniki pokazują też wyraźne różnice w zależności od wieku. Największe poparcie dla decyzji prezydenta widać w grupie 25–34 lata, gdzie aż 67,6 proc. respondentów oceniło ją pozytywnie, przy 18,1 proc. opinii negatywnych.

Podobny poziom poparcia odnotowano wśród osób w wieku 35–49 lat — tam decyzję Karola Nawrockiego aprobuje 59,8 proc. badanych.

Różnice widoczne są także w podziale płci. Działania prezydenta częściej popierają mężczyźni: 56,3 proc. z nich ocenia je pozytywnie. Wśród kobiet odsetek ten wynosi 50,4 proc. Krytycznie wypowiada się 29,5 proc. mężczyzn i 31,1 proc. kobiet.

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