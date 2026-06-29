Próba otrucia Karola Nawrockiego? Jest ruch prokuratury

„Skąd się wziął Karol Nawrocki” to wywiad rzeka, który z prezydentem Polski przeprowadził prof. Andrzej Nowak. Ukaże się nakładem wydawnictwa „Biały Kruk”. Do sieci trafił przedpremierowo fragment, w którym Karol Nawrocki mówił o nagłym pogorszeniu jego stanu zdrowia w czasie kampanii prezydenckiej w 2025 r., kiedy odbył spotkanie w Ząbkowicach Śląskich.

– Kończę mówić i nagle czuję, że dzieje się ze mną coś bardzo złego. Nagłe osłabienie, jakbym dostał konkretny cios w szczękę. Jakby nagle ktoś wyłączył mi organizm – relacjonował.

– Mówię sobie: dobra, dojadę, dojadę. Idę z Jarkiem Dębowskim i mówię: Jarek, musisz mi dać wodę. On patrzy na mnie i mówi: szefie, co się z tobą dzieje? Ja mówię: nie wiem, ale bardzo źle się czuję. Coś bardzo złego się ze mną stało. Jeszcze macham ludziom, jeszcze próbuję normalnie funkcjonować, ale już wiem, że jest źle. Mówię: szybko zaprowadź mnie do autokaru i od razu mnie połóż na podłodze. Zaprowadzili mnie. Dostałem wodę, wypiłem ją. Z tyłu siedzieli jeszcze jacyś ludzie z obsługi, ale ja już czułem, że po prostu zjeżdżam, film mi się urywa. Jarek od razu zaczął krzyczeć, żeby wszyscy wyszli z autokaru – dodał.

Jak relacjonował Karol Nawrocki, położył się na tylnym siedzeniu i stracił przytomność. – I od tego momentu nie pamiętam. Obudziłem się po jakimś czasie. Wszystkie okna zasłonięte – podkreślił.

Prof. Andrzej Nowak ocenił, że ktoś próbował otruć Karola Nawrockiego i wyeliminować go z kampanii wyborczej. Gdy o tych spekulacjach stało się głośno, stanowisko zabrała Prokuratura Okręgowa w Świdnicy. Śledczy z urzędu wszczęli postępowanie sprawdzające, które dotyczy „podejrzenia narażenia obecnego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w toku kampanii wyborczej w 2025 roku”.

Podstawą podjęcia czynności są informacje medialne, wskazujące, iż w dniu 15 maja 2025 r. w trakcie spotkań Karola Nawrockiego w ramach kampanii wyborczej z mieszkańcami Ząbkowic Śl., i Dzierżoniowa miało dojść do gwałtownego pogorszenia stanu zdrowia i chwilowej utraty przytomności ówczesnego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które mogło być skutkiem podania substancji zagrażających życiu lub zdrowiu – wyjaśnił Mariusz Pindera, rzecznik świdnickiej prokuratury.

Więcej informacji wkrótce.