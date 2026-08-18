700 km kabli i 6500 ton. Polska buduje prawdziwego morskiego kolosa

Polska wraca na Bałtyk z siłą, jakiej nie miała od dekad. Wicher to największy okręt wojenny zwodowany w kraju i symbol odbudowy floty.
W pierwszej połowie sierpnia uwaga specjalistów ds. bezpieczeństwa, a także przemysłu stoczniowego była skupiona na Gdyni. To właśnie tam miała miejsce seria wydarzeń, których ukoronowaniem było wodowanie prototypowej fregaty budowanej dla Marynarki Wojennej w ramach programu Miecznik. Warto odnotować, że to silny sygnał pokazujący postępującą modernizację Marynarki Wojennej.
Ponad milion części na pokładzie
Źródło: Wprost
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Wprost.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Wprost.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.