700 km kabli i 6500 ton. Polska buduje prawdziwego morskiego kolosa

W pierwszej połowie sierpnia uwaga specjalistów ds. bezpieczeństwa, a także przemysłu stoczniowego była skupiona na Gdyni. To właśnie tam miała miejsce seria wydarzeń, których ukoronowaniem było wodowanie prototypowej fregaty budowanej dla Marynarki Wojennej w ramach programu Miecznik. Warto odnotować, że to silny sygnał pokazujący postępującą modernizację Marynarki Wojennej.

Ponad milion części na pokładzie