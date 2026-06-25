Sondaż. Po decyzji Nawrockiego zawrzało. Tak ocenili ją Polacy

Dekret Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednostce Sił Zbrojnych Ukrainy imienia „Bohaterów UPA” wywołała w Polsce ogromne kontrowersje. Powód? To właśnie ta organizacja była odpowiedzialna m.in. za ludobójstwo na Wołyniu. Głosy krytyki pod adresem ukraińskiego przywódcy popłynęły ze wszystkich stron sceny politycznej.

Karol Nawrocki odebrał order Wołodymyrowi Zełenskiemu

Stanowczo zareagował także Karol Nawrocki, który postanowił odebrać prezydentowi Ukrainy Order Orła Białego. Najwyższe polskie odznaczenie państwowe zostało przyznane przez Andrzeja Dudę w 2023 r. jako wyraz uznania za jego przywództwo w czasie rosyjskiej inwazji oraz wkład w rozwój relacji polsko-ukraińskich.

W odpowiedzi Wołodymyr Zełenski przekazał, że „dostosuje się do decyzji i odeśle odznaczenie do naszego kraju”. We wpisie w mediach społecznościowych ukraiński przywódca zwrócił uwagę na fakt, że „order oznacza szczególną więź z polskim państwem i wymaga nie tylko zasług, ale także szacunku dla wartości”.

„Jeśli więc uważa się, że ten szczególny symbol może pozostać u Katarzyny II, Benita Mussoliniego i Gerharda Schroedera, to my na Ukrainie nie będziemy z tym dyskutować” – ironizował Wołodymyr Zełenski wymieniając inne osoby wyróżnione tym samym odznaczeniem.

Decyzja Karola Nawrockiego ma drugie dno?

Prezydent Ukrainy sugerował również, że działania polskiego prezydenta mają związek z krajową polityką. — Widzę w tym wyłącznie kwestię wyborczą. W 2027 r. odbędą się w Polsce wybory parlamentarne. Prezydent walczy o stanowisko premiera dla swojej partii PiS. Nie mamy z tym nic wspólnego, to ich wewnętrzna sprawa — powiedział Wołodymyr Zełenski.

Na te słowa stanowczo odpowiedział Karol Nawrocki. – Wszyscy patrioci rozumieją, ile zbrodni ukraińscy nacjonaliści dokonali na ziemiach polskich, jak były to dramatyczne chwile. Spór dotyczy postrzegania kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie akceptujemy czerwono-czarnej banderowskiej flagi – tłumaczył.

– Nie wyobrażam sobie, że w takiej sytuacji rząd i prezydent się nie jednoczą. To w ogóle nie dotyczy naszych spraw wewnętrznych. Wszyscy Polacy wiedzą, ile zła wyrządzili ukraińscy nacjonaliści – dodawał.

Część komentatorów oceniła decyzję Karola Nawrockiego jako wyraz obrony polskiej racji stanu i stanowczości wobec Kijowa. W opinii innych może ona niepotrzebnie zaostrzyć relacje między Polską a Ukrainą w czasie trwającej wojny za wschodnią granicą i podsycić antyukraińskie nastroje w Polsce. Pierwsze efekty już widać: Wołodymyr Zełenski nie pojawił się w Gdańsku na konferencji o odbudowie Ukrainy. Stronę ukraińską reprezentuje premier Julia Swyrydenko.

Sondaż. Jak Polacy oceniają decyzję Karola Nawrockiego?

W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez SW Research dla „Wprost” zapytaliśmy Polki i Polaków, jak oceniają decyzję Karola Nawrockiego o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu.

Wyniki badania pokazują, że większość respondentów popiera ten krok. Taką opinię wyraziło 53,3 proc. ankietowanych. Przeciwnego zdania jest 30,4 proc. badanych, natomiast 13,6 proc. nie ma wyrobionej opinii w tej sprawie. Z kolei 2,7 proc. respondentów przyznało, że nie słyszało o tej decyzji.

Szczególnie wyraźne poparcie dla decyzji Karola Nawrockiego widać wśród młodszych respondentów. W grupie osób w wieku 25–34 lata aż 67,6 proc. oceniło ją pozytywnie, a jedynie 18,1 proc. negatywnie. Równie wysokie poparcie odnotowano wśród badanych między 35. a 49. rokiem życia, gdzie decyzję prezydenta popiera 59,8 proc. respondentów.

Znacznie bardziej podzieleni okazali się najstarsi uczestnicy badania. Wśród osób powyżej 50. roku życia 43,5 proc. uznało decyzję za słuszną, a 39,7 proc. oceniło ją negatywnie. To najmniejsza różnica spośród wszystkich grup wiekowych.

Polacy o decyzji Nawrockiego. Wyniki najnowszego sondażu

Sondaż pokazuje także, że mężczyźni częściej niż kobiety popierają działania prezydenta. Pozytywnie decyzję Karola Nawrockiego oceniło 56,3 proc. mężczyzn i 50,4 proc. kobiet. Krytyczne stanowisko zajęło odpowiednio 29,5 proc. oraz 31,1 proc. mężczyzn.

Gdy weźmiemy pod lupę wyniki badania SW Research dla „Wprost” okazuje się, że największe poparcie dla odebrania orderu ukraińskiemu przywódcy odnotowano w miastach liczących do 20 tys. mieszkańców. Tam decyzję Karola Nawrockiego dobrze ocenia 60,2 proc. respondentów. Na drugim biegunie znalazły się największe aglomeracje.

W miastach powyżej 500 tys. mieszkańców odsetek zwolenników spada do 45 proc., a przeciwników rośnie do 34,7 proc. Podobny trend można zauważyć na terenach wiejskich, gdzie działania prezydenta popiera 55,6 proc. ankietowanych. Negatywną ocenę wyraziło 26,8 proc. badanych.

Różnice między osobami o różnym poziomie wykształcenia okazały się natomiast stosunkowo niewielkie. Wśród respondentów z wyższym wykształceniem decyzję pozytywnie ocenia 51 proc., a negatywnie 32,5 proc. Z kolei w grupie osób z wykształceniem podstawowym poparcie wynosi 48,3 proc., przy 39,9 proc. ocen negatywnych.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 23-24 czerwca 2026 r. przez agencję SW Research metodą wywiadów on-line na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 810 wywiadów z reprezentatywną ze względu na łączny rozkład płci, wieku i wielkość miejscowości próbą Polek i Polaków powyżej 18. roku życia. Wyniki zostały zaokrąglone do pierwszego miejsca po przecinku.

O decyzji Karola Nawrockiego i impasie w relacjach polsko-ukraińskich mówił w rozmowie z Magdaleną Frindt Jan Piekło, były ambasador RP w Ukrainie. Cały wywiad do przeczytania na Wprost.pl i wysłuchania w serwisie Youtube.

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