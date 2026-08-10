Karol Nawrocki najdroższym medialnie politykiem. Wyprzedził Tuska o pokaźną sumę

Karol Nawrocki okazał się najdroższym medialnie polskim politykiem w internecie. Według rankingu Instytutu Przywództwa wartość publikacji z udziałem prezydenta wyniosła 340,94 mln zł. Donald Tusk zajął drugie miejsce z wynikiem 274,66 mln zł, a Jarosław Kaczyński był trzeci z wynikiem 98,29 mln zł. Zestawienie oparto na ekwiwalencie reklamowym, czyli szacunkowej kwocie, jaką należałoby zapłacić, gdyby badane publikacje były reklamami. Na wynik wpływają m.in. zasięg materiału, rodzaj medium oraz ekspozycja polityka.

Nawrocki wyprzedził Tuska. Przewaga przekroczyła 66 mln zł

Różnica między prezydentem a premierem wyniosła 66,28 mln zł. Autorzy raportu wiążą dominację Nawrockiego z objęciem urzędu i dużym zainteresowaniem mediów oraz opinii publicznej jego działaniami. Wynik Kaczyńskiego pokazuje, że mimo pozostawania poza rządem prezes PiS nadal jest jedną z kluczowych postaci medialnych.

Czwarte miejsce zajął Władysław Kosiniak-Kamysz z wyceną 87,51 mln zł, a piąte Radosław Sikorski z wynikiem 84,94 mln zł. W pierwszej dziesiątce znaleźli się również Włodzimierz Czarzasty, Przemysław Czarnek, Waldemar Żurek, Zbigniew Ziobro i Mateusz Morawiecki.

Wśród polityków Konfederacji najwyżej sklasyfikowany został Grzegorz Braun. Z wynikiem 32,2 mln zł zajął 15. miejsce, wyprzedzając Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka.

Rozwój Plus wart medialnie niemal tyle co Kaczyński

Łączna wycena publikacji o 42 członkach stowarzyszenia Rozwój Plus wyniosła około 99,5 mln zł — niemal tyle, ile rezultat samego Jarosława Kaczyńskiego. Prawie połowę tej kwoty generuje jednak Mateusz Morawiecki, którego wynik to 47,66 mln zł.

Kolejne miejsca w tym środowisku zajęli Marek Jakubiak, Michał Dworczyk, Janusz Cieszyński i Krzysztof Szczucki. Zdaniem autorów raportu tak silne uzależnienie rozpoznawalności projektu od jednego lidera może utrudniać budowanie trwałego wpływu.

Tusk i Nawrocki biorą 30 procent

Publikacje dotyczące 170 przeanalizowanych liderów osiągnęły łącznie ponad 2,1 mld zł ekwiwalentu reklamowego. Blisko 30 proc. tej sumy przypadło na Nawrockiego i Tuska. Analiza objęła materiały opublikowane od 1 stycznia do 14 lipca 2026 roku na portalach, blogach i platformach społecznościowych, m.in. X, YouTube, TikToku, LinkedInie oraz BlueSky. Nie uwzględniono Facebooka i Instagrama.

Czytaj też:

Polacy ocenili współpracę Nawrockiego i Tuska. Gorzkie wyniki sondażu Czytaj też:

Kaczyński reaguje po konferencji Brauna. PiS zawiesza „głośne nazwisko”