KO słabnie, Lewica rośnie. Nowa prognoza pokazuje zmiany w Sejmie

Jak wynika z prognozy opublikowanej przez Onet, gdyby wybory parlamentarne odbyły się 1 lipca, wygrałoby je ugrupowanie obecnego premiera z wynikiem 33,8 proc. Jednak w porównaniu z prognozą sprzed miesiąca to spadek o 0,7 pkt proc., natomiast w porównaniu z publikacją z kwietnia – mniej o 1 pkt. proc. Drugie miejsce zajęłoby PiS, które mogłoby liczyć na 25,8 proc. poparcia. To spadek o 0,4 pkt proc. Na podium znalazła się również Konfederacja z wynikiem 12,5 proc. (spadek o 0,4 pkt proc.).

Kolejne miejsce zajęłaby Konfederacja Korony Polskiej, która uzyskałaby 8,3 proc. – tyle samo co przed miesiącem. Następnie uplasowała się Nowa Lewica, która odnotowałaby wzrost poparcia o 0,5 pkt proc. w porównaniu z zeszłym miesiącem, co dałoby jej wynik 6,8 proc.

Poniżej progu wyborczego mogłyby się znaleźć Partia Razem (3,8 proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe (2,9 proc.), a zaraz za nimi Polska 2050 (1,9 proc.).

Prognoza wyborcza. Jak ułożyłyby się mandaty?

Według prognoz serwisu najwięcej mandatów w Sejmie zajęłaby KO – uzyskałaby ich w sumie 192. To o dwa mniej niż przed miesiącem. 152 posłów reprezentowałoby z kolei PiS (spadek o jedno miejsce). Konfederacja otrzymałaby ich 60, a Konfederacja Korony Polskiej 37. Nowa Lewica także weszłaby do Sejmu z wynikiem 19 miejsc – zatem zyskała cztery miejsca w porównaniu z zeszłym miesiącem.

Wyniki pokazują, że mimo spodziewanej współpracy KO z Nową Lewicą, partie nie miałyby większości z 211 przedstawicielami – zabrakłoby 20 mandatów. Prawicę z kolei reprezentowałoby 249 posłów. Porozumienie w wielu kwestiach mogłoby jednak być problematyczne.

Jak Polacy oceniają Karola Nawrockiego?

Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS przygotował z kolei sondaż na zlecenie Polsat News, w którym zapytano badanych o to, jak oceniają działalność prezydenta Karola Nawrockiego. Wyniki wykazały, że 51,7 proc. ankietowanych ma pozytywne zdanie na ten temat. Oznacza to wzrost w porównaniu z sondażem z przełomu maja i czerwca – wtedy polityk uzyskał 48,1 proc. poparcia.

Z kolei z działań Nawrockiego nie jest teraz zadowolonych 38,9 proc. osób. Wcześniej taką ocenę wystawiło 47,9 proc. badanych.

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