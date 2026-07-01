Parlament Europejski może potępić zbrodnie UPA. Specjalna inicjatywa KO

Parlament Europejski będzie miał szansę na oficjalne potępienie zbrodni UPA na Polakach. To inicjatywa Koalicji Obywatelskiej. – Musieliśmy zareagować i przejąć inicjatywę od Prawa i Sprawiedliwości – mówił wspomnianej gazecie „wpływowy europoseł KO”. – Góra wszystkie wie, premier jest poinformowany, tak samo, jak cała koalicja rządząca – dodawali inni politycy tej partii.

Parlament Europejski potępi zbrodnie UPA?

PE kwestią ukraińsko-polską będzie mógł zająć się już na początku przyszłego tygodnia. W tym samym czasie zaplanowano debatę PE nad corocznym raportem o Ukrainie. Temat zbrodni UPA zgłoszony zostanie w formie poprawki przez Europejską Partię Ludową przy poparciu Socjalistów i Demokratów.

Z nieoficjalnych informacji „GW” wynika, że własną poprawkę mieli zgłosić przedstawiciele PiS, a zabiegał o to europoseł Adam Bielan. – Dowiedzieliśmy się o tym i postanowiliśmy uprzedzić ruch PiS-u, które chce wykorzystać spór z Ukrainą do totalnego nakręcenia naszego konfliktu z Ukrainą. W obecnej sytuacji nasza poprawka będzie głosowana jako pierwsza, więc to my postawimy pod ścianą Prawo i Sprawiedliwość – przyznał anonimowy polityk KO.

Sprawy historyczne będą dodatkiem do właściwego raportu o stanie negocjacji akcesyjnych Ukrainy. Dokument w tej sprawie przygotowywany jest głównie przez europosłów z Niemiec. Unia Europejska zachęca Ukrainę do utrzymania tempa reform oraz zaznacza, że „pokojowe zakończenie rosyjskiej wojny napastniczej powinno opierać się na pełnym poszanowaniu prawa międzynarodowego, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy oraz musi być zgodne z wolą narodu ukraińskiego”.

Przed oficjalnym raportem odbędzie się jednak debata, w której głównym zagadnieniem może okazać się właśnie spór pomiędzy Polską i Ukrainą o prawdę historyczną. Polskim władzom nie spodobało się, że Wołodymyr Zełenski nadał jednostce wojskowej imię „Bohaterów UPA”. Spór o tę kwestię eskalował następnie do znacznie większych rozmiarów.

Joński: Chcemy pokazać jedność całej Europy

– Jako Europejska Partia Ludowa złożyliśmy poprawkę do corocznego raportu „2025 Commission report on Ukraine”, w której przypominamy o zbrodniach UPA na Wołyniu. Chcemy dać jasny sygnał płynący z całej Europy, że historia Polski jest sprawą wspólną dla całej Unii. Jednocześnie Parlament Europejski da mocny znak, że kwestie historyczne nie mogą być zniekształcane i zapominane – podkreślał Dariusz Joński.

Dziennikarz „Wyborczej” dopytał go, czy Unia chce zdyscyplinować Ukrainę. – Raczej zmusić do szacunku. Prezydent Żeleński, nadając jednemu z oddziałów armii imię „bohaterów UPA” popełnił błąd. A Karol Nawrocki nie ma żadnego pomysłu na budowę relacji z Ukrainą – odpowiadał Joński.

– Każde państwo, które aspiruje do bycia krajem UE, musi wiedzieć, że warunkiem jest potępienie wszelkich zbrodni, niezależnie od narodowości ofiar i sprawców, w tym także wydarzeń z Wołynia. Chcemy więc pokazać jedność całej Europy – dodawał.

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