Niezwykłe odkrycie w Warcie. Naukowcy oniemieli

Pan Mirosław Tucholski z Wronek znalazł w nurcie rzeki warty średniowieczny miecz. Niezwykłego odkrycia dokonał na terenie gminy Wronki. Niezwykły obiekt przekazał do Muzeum Ziemi Wronieckiej, gdzie eksperci, w tym archeolog Ryszard Pietrzak, potwierdzili jego autentyczność i oszacowali pochodzenie na XI wiek.

Wronki. Średniowieczny miecz w Warcie

To jedno z największych odkryć archeologicznych ostatnich lat w tym regionie. Mieszkańcy Wielkopolski oraz naukowcy z całego kraju zadają sobie teraz liczne pytania w związku z tym znaleziskiem.

„Jaka jest historia odnalezionej broni ? Czy należał do wojownika żyjącego w czasach wczesnego średniowiecza na naszych ziemiach, czy może został wyrzucony z łodzi płynącej Wartą w wyniku jakiegoś aktu kultu? Tego już się pewnie nie dowiemy”... – czytamy we wpisie Muzeum Ziemi Wronieckiej.

„Wiemy jednak, że nasza ziemia chowa przed nami jeszcze wiele tajemnic, a dzięki odpowiedzialnej postawie znalazcy, ten cenny zabytek trafił w najlepsze miejsce, w którym kolejne pokolenia będą mogły go oglądać” – podkreślono w komunikacie.

„Dzięki panu Mirosławowi ten fascynujący zabytek będzie stanowił podstawę wielu prac naukowych, badawczych, lekcji muzealnych oraz niebywałą atrakcję turystyczną dla naszego miasta” – czytamy dalej.

Średniowieczny miecz we Wronkach. Zbadają go w Toruniu

„Co najważniejsze, podczas spotkania Pan Burmistrz zadeklarował zabezpieczenie środków finansowych na konserwację i opracowanie obiektu, która odbędzie się w pracowni Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Już za kilka miesięcy ten wyjątkowy obiekt będzie można oglądać w naszym muzeum” – zapowiedziano.

Jak informuje portal RMF24, prace konserwatorskie zostaną przeprowadzone w specjalistycznej pracowni Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dopiero po nich miecz zostanie zwrócony do muzeum we Wronkach.

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