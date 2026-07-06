Kierwiński chciał uciszyć krytykę. Efekt okazał się odwrotny

Po pierwsze, w ogóle kiepski to pomysł, aby w czasie najpoważniejszego od lat kryzysu wizerunkowego partii jeden z jej liderów wchodził w spór z dziennikarzami. Zwłaszcza takimi, którzy nie występują na arenie jako delegaci partii politycznych (co skądinąd jest częste). Bo w takim wypadku można liczyć na efekt polaryzacji – skoro „demokrata” walczy z „pisowcami” (alias odwrotnie), to stoimy za nim murem. Cóż, Miziołek w pracy dziennikarskiej jest po prostu dziennikarką, Kierwińskiemu trudno w to uwierzyć.

Dolary przeciw orzechom