Wypadek autobusu jadącego z Warszawy do Tallinna. Są ranni

Do zdarzenia doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek (z 5 na 6 lipca) na drodze A5 (Mariampol-Kowno) – będącym odcinkiem trasy Via Baltica (E67). Wypadek miał miejsce w pobliżu miejscowości Rudiszkiai. Warto zaznaczyć, że autobus jechał ze stolicy do stolicy – z Warszawy do Tallinna.

W pewnym momencie pojazd wielotonowy z niewyjaśnionych przyczyn (przynajmniej na ten moment) nagle zjechał z drogi. Litewskie media, powołujące się na komunikaty prasowe policji, poinformowały, że warunki atmosferyczne utrudniały kierowanie.

Wypadek na Litwie. Autobus jadący z Polski do Estonii wpadł do rowu

W pojeździe znajdowało się 20 pasażerów – w tym m.in. obywatele Estonii czy Polski. Osoby ranne przetransportowane zostały do pobliskich placówek medycznych – konkretnie do szpitali w Mariampolu i Wyłkowyszkach. Nie wiadomo, czy nasi rodacy odnieśli obrażenia w wypadku.

Litewska prokuratura wszczęła śledztwo w kierunku naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, co doprowadziło do uszczerbku na zdrowiu u ludzi.