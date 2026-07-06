Mentzen nie wytrzymał, zarzucił Czarnkowi „hipokryzję”. „Pisowska bezczelność”

Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na przyszłego premiera Polski – Przemysław Czarnek – w poniedziałek (6 lipca) opublikował wpis na platformie X, w którym nawiązał do sprawy przekazania Ukrainie pocisków. Opinia publiczna w Polsce nie dowiedziałaby się o tym – w ocenie polityka – gdyby nie „presja”, z jaką spotkał się rząd. „Decyzje dotyczące bezpieczeństwa narodowego nie mogą zapadać po cichu i wychodzić na jaw dopiero wtedy, gdy władza zostanie do tego zmuszona” – stwierdził.

Czarnek podkreślił, że opozycja „nie zgadza się na osłabianie polskiej obrony powietrznej w czasie, gdy sami rządzący ostrzegają przed rosnącymi zagrożeniami”. „Najbardziej strategicznego uzbrojenia po prostu się nie oddaje, a rząd Tuska zrobił to bezmyślnie i bez zapewnienia natychmiastowego uzupełnienia zapasów i pełnych gwarancji, że zdolności Wojska Polskiego nie zostaną ograniczone. Bezpieczeństwo Polski nie może być przedmiotem politycznych gier, tajnych decyzji ani improwizacji. Rząd ma obowiązek natychmiast odpowiedzieć, czym zamierza uzupełnić przekazane pociski i kiedy Polska odzyska pełne zdolności obronne” – zwrócił się do władz.

Co na to Sławomir Mentzen? Postanowił sprowadzić na ziemię polityka PiS.

Spór o przekazanie broni Ukrainie. Mentzen wypomniał Czarnkowi „hipokryzję”: Powinienem być przyzwyczajony

„Sami oddaliście strategiczne uzbrojenie Ukrainie. Do teraz nie wiemy dokładnie, ile sprzętu tam poszło za waszych rządów [gdy władzę sprawowała Zjednoczona Prawica – przyp. red.]. Krytykujecie [Donalda] Tuska za to samo, co robił wcześniej [Mateusz] Morawiecki [były premier – red.]” – stwierdził na X lider Konfederacji Wolność i Niepodległość.

Prezes partii Nowa Nadzieja na tym nie poprzestał. „Powinienem już dawno być przyzwyczajony do niebywałej wręcz hipokryzji i bezczelności pisowskiej, ale jednak dalej mnie zaskakujecie. Oddawanie niezbędnego Polsce sprzętu było złe, niezależnie czy robił to PiS czy PO [Platforma Obywatelska – red.]. Ukrywanie tego przed Polakami i przed Sejmem też było złe. Niezależnie czy robił to PiS, czy PO” – zaznaczył.

„Jesteście pod tym względem siebie warci!” – podsumował gorzko poseł.

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