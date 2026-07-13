Tak Karol Nawrocki zwrócił się do Rodziny Radia Maryja. „Boże szaleństwo”

Karol Nawrocki skierował list do uczestników 35. Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. Treść przesłania odczytał w imieniu głowy państwa Zbigniew Bogucki.

Karol Nawrocki napisał list do Rodziny Radia Maryja

„Łączę się ze wszystkimi pielgrzymami zgromadzonymi u stóp Jasnogórskiej Pani w modlitewnej zadumie i w dziękczynieniu za dar Rodziny Radia Maryja” – napisał prezydent. Następnie podziękował za „35 lat medialnej misji”, która – jego zdaniem – „przyniosła dobre owoce nie tylko Kościołowi, ale również polskiemu życiu publicznemu”.

Znaczną część listu Karol Nawrocki poświęcił postaci św. Gerarda Majelli, którego 300. rocznica urodzin przypada w tym roku. Przypomniał, że jest on patronem dzieci, zwłaszcza nienarodzonych, a także opiekunem matek i orędownikiem szczęśliwych porodów.

Prezydent wskazał, że właśnie dziś, w czasie „nasilających się ataków na rodzinę, macierzyństwo i rodzicielstwo”, warto przypominać jego postać. Przywołał również słowa, które święty miał zostawić matce przed wstąpieniem do zakonu: „Idę, by zostać świętym”. W ocenie Karola Nawrockiego hasło to dobrze współgra z mottem tegorocznej pielgrzymki Rodziny Radia Maryja– „Uczniowie – misjonarze”.

W liście pojawiło się także nawiązanie do przesłania papieża Leona XIV skierowanego do czcicieli św. Gerarda. Prezydent zacytował fragment, w którym Ojciec Święty zachęca do życia „szaleństwem ewangelicznej miłości”, dodając, że słowa te nabierają szczególnego znaczenia również w odniesieniu do Rodziny Radia Maryja.

„Wierzę, że siła naszego państwa rodzi się nie tylko z jego potencjału, lecz także z ludzi tworzących wspólnoty oparte na wierze, odpowiedzialności i miłości do Ojczyzny. Od 35 lat jednym z takich środowisk jest Rodzina Radia Maryja” – stwierdził Karol Nawrocki. Prezydent podziękował także za – jak ujął – „Boże szaleństwo”, które zgromadziło wokół mediów o. Tadeusza Rydzyka.

Tłum polityków PiS na Jasnej Górze

W niedzielnych uroczystościach na Jasnej Górze uczestniczyli liczni politycy, m.in. Mariusz Błaszczak, Przemysław Czarnek, Antoni Macierewicz i Daniel Obajtek. Liturgii przewodniczył metropolita poznański abp Zbigniew Zieliński.

Podczas pielgrzymki głos zabrał również założyciel Radia Maryja o. Tadeusz Rydzyk. Odnosząc się do części polityków krytykujących jego środowisko, stwierdził, że „niektórzy politycy w Sejmie to żuliki w eleganckich krawatach”.

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