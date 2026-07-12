Mocne kazanie bp. Szlachetki. Atak na rząd i kontrowersyjne słowa o in vitro

Biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej Wiesław Szlachetka podczas mszy inaugurującej 35. Pielgrzymkę Rodziny Radia Maryja na Jasnej Górze mocno skrytykował działania władz państwowych. W kazaniu dużo miejsca poświęcił kwestiom in vitro, związków partnerskich, wychowania religijnego i lekcji religii w szkołach.

Kontrowersyjne słowa biskupa o rodzinie, związkach, in vitro i aborcji

Bp Szlachetka, odnosząc się do in vitro, podkreślił, że procedura ta nie jest zgodna z nauką Kościoła. – "W każdej diecezji jest 'okno życia', nie trzeba uciekać się do procedur in vitro nazywanych kłamliwie leczeniem bezpłodności. Rodzice mogą podjąć metodę leczenia zwaną naprotechnologią, w dużym stopniu skuteczną i jednocześnie zgodną z nauką Kościoła" – powiedział.

Hierarcha apelował również o religijne wychowanie w rodzinach i mówił o obowiązkach państwa wobec rodziny. Jak zaznaczył, troską o rodzinę nie są próby uznawania związków jednopłciowych za małżeństwo ani przyznawania im prawa do adopcji dzieci.

"Podejmowanie, wbrew rozsądkowi, usilnych prób, aby małżeństwem nazywać związek dwóch panów czy dwóch pań i przyznawać im prawo do adopcji dzieci – bo to jest akt bezprawia wobec dziecka. Wyrazem troski państwa o rodzinę nie jest nazywanie wolnością prawa do zabijania dziecka poczętego – to nie jest wolność, to jest zabójstwo" – mówił.

Biskup krytykuje system edukacji i zarzuca dyskryminację

Bp Szlachetka ostro ocenił także zmiany dotyczące religii w szkołach. Jego zdaniem nieobowiązkowy charakter tych zajęć sprawia, że są one traktowane jako nieważne, a uczniowie uczestniczący w lekcjach bywają dyskryminowani.

"Lekcje religii umieszczane są poza siatką zajęć, co sprawia, że uczeń musi nieraz czekać kilka godzin. Zakazywane jest też wliczanie ocen z lekcji religii do średniej, co jest nie tylko niepedagogiczne, ale lekceważy trud uczniów. To jest jawny przejaw dyskryminacji i lekceważenia ludzi wierzących w Chrystusa" – stwierdził.

Hierarcha skrytykował też wprowadzanie edukacji zdrowotnej w miejsce wychowania do życia w rodzinie. Dodał, że usuwanie religii ze szkół stało się – jak mówił – "swoistą obsesją".

Słowa o eutanazji i wsparcie dla Radia Maryja

Najmocniejsze słowa padły, gdy biskup mówił o skutkach zmian kulturowych i wychowawczych. – "Być może chodzi o to, aby dzieci i młodzież wychować na egoistycznych ateistów, którzy w imię ustanawianego bezprawia nie będą mieli skrupułów, aby w przyszłości stosować eutanazję" – powiedział.

Na zakończenie podziękował Radiu Maryja za zachęcanie wierzących do angażowania się w politykę. – "Za to oczywiście najbardziej Radio Maryja obrywa się po głowie" – dodał.

Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na Jasnej Górze

35. Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja rozpoczęła się w sobotę po południu koncertem Orkiestry Dętej im. Tadeusza Moryto z Łącka. Kulminacja wydarzenia zaplanowana jest na niedzielę, gdy uroczystej mszy pod szczytem Jasnej Góry ma przewodniczyć metropolita poznański abp Zbigniew Zieliński.

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