Szokujące zmiany dotyczące Nawrockiego. W Google Maps powstał „Pałac kibolski”

W miniony weekend ktoś wykorzystał możliwość edycji nazw obiektów, które można znaleźć w Google Maps. Następnie zmienił desygnaty m.in. Pałacu Prezydenckiego, ogrodów botanicznych, parków czy warszawskiego stadionu.

W Google Maps zmieniono nazwy warszawskich obiektów

Jeszcze wczoraj nazwa Pałacu Prezydenckiego brzmiała: „Pałac kibolski” , z kolei Biura Bezpieczeństwa Narodowego – „Biuro Bezpieczeństwa Kibolskiego” . W ten sposób nawiązano do wcześniejszych ustaleń medialnych, wedle których obecny prezydent przed objęciem państwowego stanowiska miał brać udział w tzw. kibolskich ustawkach. Do jednej z nich, w której mieli uczestniczyć kibole Lechii Gdańsk (wraz z Nawrockim) i Lecha Poznań, miało dojść w 2009 roku.

W niedzielę Pałac na Wodzie nazwano z kolei „Pałacem na wyspie Epsteina” , a Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie „Muzeum Pałacu Kanclerza Rzeszy w Wilanowie” . Zmieniono też nazwy Złotych Tarasów, Muzeum Powstania Warszawskiego, Parku Ujazdowskiego oraz Grobu Nieznanego Żołnierza czy Cmentarza Powązkowskiego.

Incydenty były najprawdopodobniej wynikiem żartu internautów, jednak w sieci pojawiły się również spekulacje na temat rzekomych prowokacji ukraińskich lub rosyjskich. Z ustaleń medialnych wynika, że incydentem mają się teraz zająć odpowiednie służby.

Każdy może wprowadzić zmiany w Google Maps?

Przypomnijmy, użytkownicy strony mogą zmieniać nazwy obiektów zaznaczonych na mapach poprzez zgłaszanie ewentualnego błędu. Poprawki mogą zostać odrzucone lub zaakceptowane.

Firma informuje na swojej stronie, że wprowadzone wówczas zmiany „mogą być widoczne w różnych usługach Google, m.in. w Mapach, wyszukiwarce i Asystencie” . Jednocześnie „muszą być zgodne z zasadami Google”

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