Polacy ocenili Karola Nawrockiego. Nowy sondaż przynosi wyraźną zmianę

Najnowszy sondaż CBOS pokazuje wyraźną poprawę ocen działalności Karola Nawrockiego. Jednocześnie pogorszyły się opinie Polaków o pracy obu izb parlamentu. Najwyższe noty niezmiennie otrzymują natomiast samorządy.

Sondaż. Tak Polacy ocenili Nawrockiego, Sejm i Senat

Z czerwcowego badania wynika, że 51 proc. respondentów pozytywnie ocenia działalność prezydenta Karola Nawrockiego. To wzrost o 5 punktów procentowych w porównaniu z poprzednim badaniem. Krytycznie o pracy głowy państwa wypowiada się 39 proc. badanych, czyli o 3 punkty procentowe mniej niż miesiąc wcześniej. Pozostałe 10 proc. nie ma w tej sprawie wyrobionej opinii.

Znacznie słabiej oceniany jest parlament. Sejm pozytywnie ocenia 30 proc. ankietowanych, co oznacza spadek o 3 punkty procentowe względem maja. Jednocześnie odsetek negatywnych ocen wzrósł do 55 proc. (o 6 punktów procentowych). Zdania nie ma 15 proc. respondentów.

Nieco lepiej wypada Senat, choć także jego notowania pogorszyły się w porównaniu z poprzednim miesiącem. Dobrą opinię o działalności izby wyższej wyraziło 33 proc. badanych, czyli o 4 punkty procentowe mniej niż w maju. Negatywnie pracę Senatu ocenia 41 proc. respondentów, a 27 proc. odpowiedziało, że nie potrafi jej ocenić.

Jak Polacy oceniają samorządy? Wyniki sondażu

Najwyższy poziom zaufania w badaniu ponownie uzyskały władze lokalne. Działalność władz swojej gminy lub miasta dobrze ocenia 69 proc. Polaków, podczas gdy przeciwnego zdania jest 21 proc. ankietowanych. Co dziesiąty respondent nie potrafił jednoznacznie ocenić ich pracy.

Jak podkreśla CBOS, „czerwcowy pomiar przyniósł zauważalne pogorszenie ocen parlamentu, zwłaszcza Sejmu, przy jednoczesnej poprawie notowań prezydenta Karola Nawrockiego”.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 11–21 czerwca 2026 roku na reprezentatywnej próbie 991 dorosłych mieszkańców Polski. 66,4 proc. wywiadów zrealizowano metodą CAPI, 16,3 proc. metodą CATI, a 17,3 proc. przez internet (CAWI).

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