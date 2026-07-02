Karol Nawrocki zawetuje ważną ustawę. To cios dla rządu Tuska

Karol Nawrocki nie podpisze ustawy, która jest kluczowa dla rządowej koalicji.

Jak donosi reporter Radia Eska, w środę 1 lipca w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie ostatniej szansy w tej sprawie.

O 16:30 z Prezydentem spotka się posłanka PSL Urszula Pasławska. To współautorka ustawy o statusie osoby najbliższej.

Jak podkreśla w rozmowie z Radiem Eska – otoczenie Karola Nawrockiego jest dużo bardziej krytyczne do takich regulacji, niż sam prezydent:

– Umówiliśmy się, że po zakończeniu całego procesu legislacyjnego dojdzie do spotkania. Takie spotkanie będzie miało w ciągu kilku godzin miejsce i wierzę że to będzie dobre i konstruktywne spotkanie. Ale ostatecznie zdaję sobie sprawę, że mamy nad tym wszystkim jeszcze coś takiego jak politykę – mówi Urszula Pasławska.

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