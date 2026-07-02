Zełenski czy Nawrocki? Polacy wskazali winnego. Sondaż dla „Wprost”

Najpierw nadanie przez Wołodymyra Zełenskiego jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia „bohaterów UPA”, w konsekwencji decyzja Karola Nawrockiego o odebraniu prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego, następnie wymiana zdań prezydentów za pośrednictwem mediów, a swego rodzaju „kropkę nad i” stanowiła nieobecność Zełenskiego na konferencji w Gdańsku, która była poświęcona odbudowie zaatakowanego przez Rosję kraju. To tylko kilka ostatnich akcentów napięcia na linii Kijów-Warszawa, z których wyłania się obraz pogarszających stosunków.

Zełenski starł się z Nawrockim. Ekspert o celu prezydenta Ukrainy

– Zdaje się, że któryś z polityków, być może europejskich, przekonał Zełenskiego, że należy uderzyć w prezydenta Nawrockiego, co jest po prostu nierozsądne, bez sensu w tej sytuacji. Tym bardziej, że zbliżają się wybory w Polsce i nie jest wykluczone, że będziemy mieli nowy układ, który będzie niedługo rządził. Prezydent Zełenski jest u kresu swoich możliwości politycznych, jego notowania są bardzo kiepskie – analizował w podcaście „Rozmowa Wprost” Jan Piekło, były ambasador RP w Ukrainie.

– Zełenski już w tej chwili nie ma takiej wiarygodności, jaką posiadał w momencie, gdy powiedział te słynne słowa do Amerykanów, kiedy proponowali mu ucieczkę z Kijowa: „Ja nie potrzebuję podwózki, tylko broni”. Myślę, że to poszło z dymem w niebo. Zełenski musi liczyć się z tym, że będzie inaczej traktowany i niedługo będzie pewnie już byłym prezydentem Ukrainy – komentował ekspert.

Zełenski czy Nawrocki? Polacy w sondażu wskazali winnego

W najnowszym sondażu SW Research dla „Wprost” zapytaliśmy Polki i Polaków, kto w ich ocenie ponosi odpowiedzialność za pogorszenie stosunków polsko-ukraińskich. 46,6 proc. badanych wskazało Wołodymyra Zełenskiego, a 16,4 proc. – Karola Nawrockiego. 22,7 proc. respondentów uważa, że zarówno prezydent Polski, jak i prezydent Ukrainy ponoszą taką samą odpowiedzialność za wytworzone napięcie, a 14,2 proc. nie ma zdania w sprawie.

Sprawdziliśmy także, w których grupach ankietowanych głowy państw uzyskały najwyższą liczbę wskazań.