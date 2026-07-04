Próba otrucia Nawrockiego? Kwaśniewski: Bzdura. To jest dobre do wspomnień na emeryturze

Prezydent porozmawiał z prof. Andrzejem Nowakiem. Na bazie wywiadu powstała książka „Skąd się wziął Karol Nawrocki?”. Poruszono w niej m.in. nieznane kulisy kampanii kandydata na głowę państwa. Głośnym echem odbił się fragment, że Nawrocki zasłabł i stracił przytomność. Prezydent wspomniał, że „kompulsywnie wymiotował”. Pojawiły się głosy, że sytuacja była próbą otrucia Nawrockiego.

Książka „Skąd się wziął Karol Nawrocki?” i próba otrucia. Aleksander Kwaśniewski złożył obietnicę

O sprawę został zapytany w TVN24 Aleksander Kwaśniewski. – Ja tej książki nie czytałem i obiecuję, że nie przeczytam, ale jeżeli tak było, no to dziwię się, że dowiadujemy się o tym po roku. Poza tym to jest poważna sprawa – powiedział były prezydent. Zdaniem Kwaśniewskiego „jeżeli ten stan był tak ciężki, to trzeba byłoby mieć jakieś świadectwo medyczne, które pokaże, co tam miało miejsce”.

Były prezydent odniósł się do sugestii, że może Nawrocki „jest twardzielem i dlatego po tym wydarzeniu nie potrzebował lekarza”. – To po co on głowę zawraca tymi historiami? To jest dobre do wspomnień na emeryturze, że „chcieli mnie otruć, a zobaczcie, byłem taki twardy, że się nie dałem”. Jak widać, jeżeli ktoś go chciał otruć, to nie był to skuteczny atak, ale moim zdaniem, to wszystko to jest bzdura i nie ma się czym zajmować – podsumował Kwaśniewski.

Prokuratura z urzędu wszczęła postępowanie sprawdzające

Sprawy nie zlekceważyła jednak Prokuratura Okręgowa w Świdnicy, która „z urzędu wszczęła postępowanie sprawdzające dotyczące podejrzenia narażenia obecnego prezydenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w toku kampanii wyborczej w 2025 roku”. Przypomniano, że wydarzenie, które dotyczyło Nawrockiego, miało miejsce podczas spotkań z mieszkańcami Ząbkowic Śląskich i Dzierżoniowa.

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