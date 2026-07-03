Weto Nawrockiego wywołało burzę wśród uczniów. „Prezydent skapitulował”

Przypomnijmy, 2 lipca prezydent zawetował ustawę, która m.in. powoływała rzeczników praw ucznia. W jego ocenie „ustawa, zamiast wzmacniać ochronę uczniów, zwiększy biurokrację i doprowadzi do ideologizacji systemu oświaty”. – To będzie szkolna prokuratura od tropienia anonimowych donosów – dodał Nawrocki.

Akcja Uczniowska o wecie Nawrockiego. „Podjął decyzję skrajnie tchórzliwą”

Decyzja prezydenta była szeroko komentowana przez uczniów oraz nauczycieli. Do weta odniosła się także Akcja Uczniowska. Paweł Mrozek, jej założyciel, ocenił, że Nawrocki „ostatecznie skapitulował przed najbardziej skostniałym edukacyjnym betonem i zatrzasnął polską szkołę w mrokach głębokiego PRL-u” .

Podkreślił także, że „prezydent podjął decyzję skrajnie tchórzliwą, szkodliwą i głęboko niesprawiedliwą” . „To nic innego jak brutalny, czysto polityczny mord na podmiotowości oraz godności młodych ludzi” – dodał.

Według przedstawiciela organizacji „ta decyzja to żadna merytoryczna 'ostrożność' czy prawna roztropność, to jawne, w pełni świadome krzywdzenie polskiej młodzieży i skazywanie jej na dalszą bezbronność wobec systemowej przemocy”.

Mrozek przypomniał także, że 1 czerwca minister Wojciech Kolarski deklarował spotkanie członków organizacji z prezydentem. Jednak do dziś nie zaproponowano terminu rozmów.

„Nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi, a Karol Nawrocki wolał uciec i ukryć się przed dialogiem z młodymi ludźmi. Zabrakło mu elementarnej cywilnej odwagi, by spojrzeć w oczy tym, których chwilę później postanowił jednym podpisem pozbawić podstawowych praw i ochrony. Jak można podejmować takie decyzje bez dialogu społecznego?” – przekazał Mrozek.

Dodał również, że „ta konkretna reforma była jedynym działaniem MEN, które w pełni zasługiwało na poparcie i docenienie” , a proponowane zmiany były wywalczone podczas dwuletnich dyskusji.

„Gdyby ta ustawa weszła w życie, wprowadziłaby do polskich szkół rewolucyjną, zdrową normalność, dając uczniom realne, ostre instrumenty ochrony w postaci niezależnych, wyposażonych w potężne kompetencje rzeczników praw uczniowskich, którzy mogliby skutecznie i bezkompromisowo interweniować tam, gdzie dziś uczeń jest całkowicie bezsilny” – zwrócił uwagę Mrozek.

Broniarz krytykuje weto prezydenta ws. oświaty

W podobnym tonie wypowiedział się prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. W rozmowie z „Faktem” ocenił , że decyzja Karola Nawrockiego „nie jest najlepszym rozwiązaniem” . Jego zdaniem zabrakło również konsultacji z nauczycielami.

– Tę ustawę można było ewentualnie zmodyfikować, nie musiała zostać zawetowana – ocenił. – Weto nie jest rozwiązaniem problemów – dodał.

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