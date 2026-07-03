Wiadomo, ile matur zostało unieważnionych. To jeszcze nie koniec

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej profesor Robert Zakrzewski powiedział w rozmowie z RMF FM, że spodziewa się kolejnych decyzji o unieważnieniach egzaminów maturalnych. – Mogą się pojawić unieważnienia, których powodem było niesamodzielne rozwiązanie zadań. Jesteśmy jeszcze na etapie tych unieważnień. Egzaminatorzy wychwycili taką nieuczciwość – przekazał stacji.

Uczniowie wnosili zakazane urządzenia

Najczęstszym powodem dotychczasowych unieważnień było wnoszenie przez uczniów telefonów komórkowych na salę. Dodatkowo stacja podaje, że Centralna Komisja Edukacyjna złożyła 10 zawiadomień do prokuratury. Sprawy dotyczą nieprawidłowości w czasie trwania egzaminów. Chodzi o zdjęcia arkuszy maturalnych publikowane w mediach społecznościowych kilka minut po rozpoczęciu testu.

Miało to miejsce na egzaminach na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, ale też na poziomie rozszerzonym z geografii, historii i biologii. Egzaminatorzy liczą, że wyniki tych śledztw poznają w ciągu najbliższych tygodni.

Złapani na gorącym uczynku

CKE informowała o unieważnieniu pierwszych egzaminów już w dniu pisania matur przez tegorocznych abiturientów. Już pierwszego dnia, kiedy uczniowie pisali test z języka polskiego poinformowano o kilkunastu przypadkach unieważnienia egzaminów. Chodziło wówczas również o wnoszenie telefonów na salę i wstawianie zdjęć arkuszy do sieci.

Zasady są bezlitosne, wniesienie niedozwolonego urządzenia na salę grozi unieważnieniem wyniku. W przypadku przedmiotu obowiązkowego oznacza to, że nie zdaje się całości matury. W takim przypadku napisanie egzaminu ponownie możliwe jest dopiero w kolejnym roku szkolnym.

W 2025 roku CKE unieważniła łącznie 244 egzaminy maturalne, 72 z nich za wniesienie telefonu komórkowego.

Kiedy wyniki matury 2026?

CKE ogłosi oficjalne wyniki matur w środę 8 lipca. Wtedy też maturzyści będą mogli podać swoje wyniki w rekrutacji na studia.

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