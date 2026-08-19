Samoloty NATO nad Polską. „To mógł być sygnał dla Rosji”

Zagraniczna platforma Flight Radar 24, która udostępnia bieżące położenie samolotów na radarze, podała, że w przestrzeni powietrznej nad Polską operowało kilkadziesiąt maszyn (w tym m.in. tzw. tankowce czy samoloty AWACS – skrót od airborne warning and control system, czyli pokładowego systemu ostrzegania i kontroli). Zauważyć mogli je mieszkańcy Szczecina, Bydgoszczy czy Poznania.

Ekspert Łukasz Pacholski – członek Zespołu Badań i Analiz Militarnych – tłumaczył w rozmowie z Wirtualną Polską, że we wtorek (18 sierpnia) maszyny wojskowe operowały nad Europą.

Tajemnicze samoloty nad Polską. Szczególnie jedna przykuła uwagę ekspertów

Portal, powołując się na analizy innych ekspertów, przekazał, że aktywność samolotów należących do państw Sojuszu Północnoatlantyckiego odnotowano także w szwedzkiej, fińskiej, duńskiej czy litewskiej przestrzeni powietrznej.

Powód? Nieznany. Nie wiadomo, dlaczego zwiększyła się aktywność maszyn NATO we wschodniej flance Sojuszu.

Dziennik „Fakt” zwrócił uwagę na niedawny komunikat prasowy dowództwa, który informował o ćwiczeniach NATO – m.in. nad północnym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. To jednak nie wyjaśnia wszystkiego. Zastanawiająca jest bowiem obecność m.in. samolotu bojowego EA-37B Compass Call. To maszyna, która jest m.in. w stanie zakłócać radary, systemy elektroniczne (w tym łączności).

– Są to bardzo wyspecjalizowane maszyny przeznaczone do zadań walki elektronicznej. Mogą zakłócać bądź dezorganizować prace dowolnych urządzeń – mówił Dariusz Wiaderski, dziennikarz miesięcznika „Wojska i Techniki”. Powodują one, że „obrona przeciwlotnicza pozostaje ślepa”. Przyznał, że pojawił się on w Europie Środkowej po raz pierwszy.

Zagadkowa obecność maszyn wojskowych NATO w Europie Wschodniej

Nowe światło na to, co dzieje się we wschodniej flance NATO, rzucił także redaktor portalu MILMAG.

– Większość dużych ćwiczeń jest zapowiadana przez służby prasowe NATO z wyprzedzeniem. Dziś możemy szacować, że w powietrzu znajdowało się od 40 do 60 maszyn. Nie wszystkie miały włączone transpondery, które pozwalałby na obserwację ich ruchów na takich aplikacjach jak Flightradar. Nie możemy wykluczyć, że nagłe ćwiczenia mogą być odpowiedzią Sojuszu na przecieki [dziennika – red.] „The Wall Street Journal” mówiące o możliwym ataku Federacji Rosyjskiej na jedno z państw bałtyckich. Nagłe pokazanie potęgi mogło być sygnałem dla władz Moskwy, aby zrezygnowały z takiego pomysłu – powiedział (cytat za „Faktem”).