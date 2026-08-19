Dziecko malowało po odnowionym zabytku. „Mama sama zachęca do niszczenia”

W Parku Dietla w Sosnowcu przed kilkoma laty za ponad 600 tys. złotych odnowiono zabytkową glorietę. W ostatnich dniach konstrukcja uległa jednak zniszczeniu – małe dziecko rysowało po niej kredą. Wszystkiemu przyglądały się dwie kobiety, które opiekowały się maluchem.

Sosnowiec. Dziecko pod okiem opiekunek niszczyło zabytek

Oburzony sprawą prezydent miasta postanowił opublikować nagranie z monitoringu w internecie. We wpisie z wtorku 18 sierpnia Arkadiusz Chęciński podkreślał, że to samo dziecko już dwukrotnie zdewastowało zabytek.

„To jest niepojęte! Mama lub opiekunka sama zachęca dziecko do niszczenia zabytku! To glorieta w Parku Dietla, która kilka lat temu kosztem ponad 600 tysięcy złotych została odnowiona dzięki Budżetowi Obywatelskiemu. Teraz jedna z mam dwa dni z rzędu z tego pięknego zabytku zrobiła sobie tablice” – pisał samorządowiec na Facebooku.

„Powiedzcie, co trzeba mieć w głowie, żeby na to pozwalać? Mało tego! Pracownicy MOSiRu Sosnowiec wyczyścili glorietę, a kolejnego dnia znów została pomazana! Niestety tym razem już czyszczenie nie wystarczy, bo wierzchnia warstwa materiału została starta. Teraz musimy poczekać na uzgodnienia z konserwatorem zabytków, który ma obiekt pod swoją ochroną” – informował mieszkańców miasta.

Sosnowiec. Opiekunka dziecka zgłosiła się po nagłośnieniu sprawy

Zaznaczył, że sprawę zgłosił na policję, a do sieci wrzucił materiał z zasłoniętymi twarzami. Dodawał, iż czeka na kontakt ze strony opiekunek dziecka. Jeszcze tego samego dnia wieczorem zaktualizował swoją wiadomość. Po około 10 godzinach od pierwszej publikacji poinformował, że usuwa filmy z sieci. „Skontaktowała się ze mną jedna z dorosłych osób z filmów. Przeprosiła i wyjaśni sprawę na komisariacie policji” – ogłosił.

Wspomniana glorieta wybudowana została w latach 1901-1904. Wzorowana była na greckiej świątyni. Wyremontowano ją w 2022 roku z pieniędzy z budżetu obywatelskiego.

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