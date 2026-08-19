Stadion Narodowy zmieni nazwę? Ma na tym zarobić 10 mln zł rocznie

Pierwsze informacje o możliwej zmianie sponsora tytularnego Stadionu Narodowego już w lutym tego roku publikował portal Sport Marketing. Do sprawy wraca teraz portal Meczyki.pl, który mówi o uzgodnieniu przez zainteresowane strony wszystkich kluczowych warunków.

Stadion Narodowy zyska nowego sponsora tytularnego?

Redakcja Meczyków zaznacza, że dokumenty czekają już właściwie tylko na podpisy. Umowa ma opiewać na ponad 10 mln zł rocznie za umieszczenie Orlenu w nazwie Stadionu Narodowego w Warszawie. Podano nawet datę wejścia w życie nowych ustaleń.

„Polski gigant przejmuje Narodowy! Od listopada PKN Orlen zastąpi PGE w roli sponsora tytularnego najważniejszego obiektu w Polsce – Stadionu Narodowego. Obiekt zyska nową oficjalną nazwę: Orlen Narodowy” – czytamy we wpisie Tomasza Włodarczyka na platformie X.

Stadion Narodowy i Orlen to idealne połączenie?

Stadion Narodowy im. Kazimierza Górskiego funkcjonuje od 2012 roku. Wybudowany został z myślą o Euro 2012 w Polsce i Ukrainie, ale i po turnieju jest aktywnie wykorzystywany zarówno przy okazji wydarzeń sportowych, jak i koncertów największych gwiazd. Od 2015 roku sponsorem tytularnym stadionu była Grupa PGE. Po ponad 10 latach może się to zmienić.

Państwowy Orlen to nie tylko gigant na rynku energii. Jest również jednym z największych sponsorów polskiego sportu. Finansowo wspiera nie tylko sportowców, ale i związku, czy wydarzenia sportowe i programy aktywizujące najmłodszych. Sponsoruje m.in. reprezentację Polski w piłce nożnej, ale także polskich narciarzy czy triathlonistów.

O Orlenie jako naturalnym sponsorze Narodowego mówił w lutym Paweł Łakomski, ekspert od marketingu sportowego. – Bycie sponsorem tytularnym Stadionu Narodowego to nie tylko ogromna ekspozycja podczas wydarzeń sportowych i muzycznych, ale także możliwość budowania swojej marki wśród milionów kibiców oraz stania się częścią Warszawy – oceniał.

– Dodatkowo identyfikacja wizualna Stadionu Narodowego jest zbliżona do kolorystyki Orlenu, co sprawia, że całość tworzy spójny i logiczny przekaz. Jeśli taka zmiana dojdzie do skutku, będzie to z pewnością jedna z najgłośniejszych zmian sponsorskich w Polsce w ostatnich 10–15 latach – zauważał.

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