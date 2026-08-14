Święto Wojska Polskiego 2026. O której defilada i co będzie można zobaczyć?

W sobotę, 15 sierpnia, Polska uczci Święto Wojska Polskiego oraz 106. rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Głównym punktem obchodów będzie defilada na Wisłostradzie w Warszawie. Początek uroczystości zaplanowano na godz. 12 i będzie dostępna dla publiczności w wyznaczonych strefach wzdłuż trasy. Bezpośrednio w przemarszu weźmie udział około 1800 żołnierzy reprezentujących wszystkie rodzaje sił zbrojnych. Pojawią się również delegacje armii sojuszniczych. Oba wydarzenia w Warszawie i Gdyni zabezpieczać ma blisko 9 tys. wojskowych.

Abramsy, K2 i Borsuki przejadą przez Warszawę

MON zapowiedział prezentację około 300 pojazdów. Wisłostradą przejadą czołgi Abrams, K2 i Leopard 2, a także transportery Rosomak oraz nowe bojowe wozy piechoty Borsuk.

Widzowie zobaczą też polskie armatohaubice Krab, koreańskie K9, moździerze Rak i artylerię rakietową. W kolumnach znajdą się m.in. systemy HIMARS, Homar-K i Gladius oraz elementy obrony powietrznej Patriot, Mała Narew i Pilica+. Nie zabraknie lżejszych pojazdów rozpoznawczych, maszyn inżynieryjnych i sprzętu bezzałogowego. Przed publicznością zaprezentują się żołnierze Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, WOT, Wojsk Specjalnych i Obrony Cyberprzestrzeni.

F-35 i Apache nadlecą nad Wisłę

Nad Warszawą ma pojawić się ponad 60 statków powietrznych. Największą uwagę przyciągną polskie F-35 „Husarz”, które po raz pierwszy dotarły do kraju w maju. Towarzyszyć im będą myśliwce F-16 oraz szkolno-bojowe FA-50.

Zaplanowano również przelot śmigłowców Black Hawk, AW149 i AH-64 Apache, maszyn transportowych oraz samolotów szkolnych. W pokazie mają uczestniczyć także sojusznicy, m.in. z francuskimi Rafale i szwedzkimi Gripenami.

Parada morska w Gdyni. Najlepsze miejsca do oglądania

O godz. 11.30 na Zatoce Gdańskiej rozpocznie się parada morska. W specjalnym szyku przepłynie ponad 20 polskich i sojuszniczych jednostek, w tym fregaty, korweta, niszczyciele min oraz okręty ratownicze i hydrograficzne.

Najlepszą widoczność zapewnią Skwer Kościuszki i Plaża Miejska w Gdyni. Towarzyszyć jej będzie przelot lotnictwa morskiego. Od godz. 10 do 18 w Gdyni, na Cytadeli Warszawskiej i w ośmiu innych miastach działać będą otwarte strefy wojskowe z pokazami sprzętu, koncertami oraz transmisją uroczystości.

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