Będzie nowe święto we wrześniu? „Należy ocenić pozytywnie”

Do Senatu w lipcu wysłano petycję ws. ustanowienia Dnia Prababci i Pradziadka, które miałoby być obchodzone we wrześniu. „Bardzo pragniemy, aby prababcie i pradziadkowie mieli swój własny, zauważony i piękny dzień – tak jak swoje święto mają babcie, dziadkowie, mamy, ojcowie i dzieci. My, prababcie, wnosimy tę petycję z potrzeby serca. Nie prosimy o wiele” – podkreślają inicjatorki na wstępie pisma.

„Prosimy o jeden dzień w roku, w którym najstarsze pokolenie rodziny – prababcie i pradziadkowie – zostanie dostrzeżone, docenione i symbolicznie uhonorowane. Dla nas taki dzień byłby znakiem, że nasza obecność, nasze wspomnienia, troska, modlitwy, opowieści i miłość do prawnuków mają znaczenie” – dodano. Wrzesień wybrano nieprzypadkowo, bo jak czytamy „jest to piękny miesiąc”.

Będzie Dzień Prababci i Pradziadka? Do Senatu wpłynęła petycja

„Po wakacjach rodziny wracają do codziennego rytmu, dzieci rozpoczynają naukę, a w domach znów pojawia się więcej rozmów o rodzinie, szkole, historii i przyszłości. Wrzesień może stać się czasem spotkań prawnuków z prababciami i pradziadkami – czasem wspomnień, wdzięczności i budowania więzi” – wyjaśniono. Do petycji załączono m.in. opinię zastępcy dyrektora Departamentu Polityki Senioralnej w rządzie.

Aleksander Jakubowski podziękował za wyjście z taką inicjatywą. Ocenił ją jako „społecznie wartościową, korespondującą z potrzebą budowy więzi rodzinnych i podkreślającą znaczenie najstarszego pokolenia”. Podsumował, że „propagowanie takiego symbolicznego dnia poświęconego prababciom i pradziadkom ocenić należy pozytywnie”. Pełne poparcie wyraziła też prezes Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku Ewa Mańkowska. Petycję skierowano do rozpatrzenia.

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