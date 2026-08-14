Romanowski odezwał się z Naddniestrza? „To może być podpucha”

Marcin Romanowski miał wysłać z Tyraspola w Naddniestrzu pismo do Sądu Okręgowego w Warszawie. Były wiceminister sprawiedliwości zwraca się w nim o wydanie listu żelaznego. Dokument został wysłany pocztą, a na kopercie znajdują się stemple z 25 i 27 lipca. Na razie nie ma pewności, czy pismo rzeczywiście wysłał Romanowski i czy faktycznie przebywa on w Tyraspolu. Prokuratura nie może nawet potwierdzić autentyczności podpisu. — Nie mamy podstaw nawet, by zbadać grafologicznie ten podpis — powiedział Przemysław Nowak.

Anonimowy funkcjonariusz ABW w rozmowie z „Rzeczpospolitą” zwraca uwagę na możliwość wykorzystania sztucznej inteligencji. — W dzisiejszych czasach z użyciem AI wszystko jest możliwe. Niewykluczone, że to podpucha, żeby sprowokować go do odezwania się z prawdziwego miejsca — powiedział.

Wkrótce więcej informacji.

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