Zaskakujący głos z Pałacu ws. TK. „Prezydent przyjmie to ślubowanie”

Donald Tusk niespodziewanie ogłosił dymisję jednego ze swoich ministrów. Premier poinformował, że obowiązki Macieja Berka przejmie Joanna Knapińska, szefowa Rządowego Centrum Legislacji. Maciej Berek był ministrem ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, kierował też Komitetem Stałym Rady Ministrów i pracami nad deregulacją.

— Nie jest osobą, która jest mistrzem w chwaleniu się publicznie, jest mistrzem w wielu innych sprawach i bardzo to wszyscy doceniamy — powiedział premier o polityku.

Maciej Berek w TK? Jest głos z Pałacu Prezydenckiego

Dzień później szef rządu poinformował, że warunkowo zgodził się na kandydowanie Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego. — Wszyscy wiecie, że on nie ma nic wspólnego z żadną partią polityczną. Obserwuję go od wielu, wielu lat. Potrafił się ze mną spierać o kwestie na przykład konstytucyjne — mówił Donald Tusk. – Dla Macieja Berka najważniejsza była zgodność przepisów prawa czy zgodność działania jakichkolwiek instytucji, w tym rządu i premiera, zgodność z konstytucją – dodał.

Potencjalną kandydaturę skomentował w Radiu Zet Zbigniew Bogucki. Szef Kancelarii Prezydenta zwrócił uwagę na dotychczasową rolę Macieja Berka w rządzie. — Pan minister, w przeciwieństwie do Donalda Tuska, miał taką funkcję koordynatora polityki rządu. Generalnie to chyba powinien robić premier, tak mi się skromnie wydaje — powiedział.

Dopytywany o to, jak Karol Nawrocki zachowałby się w przypadku wyboru Macieja Berka na sędziego TK przez Sejm, Zbigniew Bogucki zapowiedział, że „jeżeli zostaną zachowane procedury, to prezydent przyjmie to ślubowanie”. – Jeżeli zachowane zostaną procedury, to wydaje się, że wybór Macieja Berka do TK może być ważny, ale nie wiem, czy Włodzimierz Czarzasty potrafi te procedury odpowiednio przeprowadzić, bo już raz pokazywał, że ma z tym problemy — ocenił.

Maciej Berek podzieli koalicję? Lewica przeciw kandydaturze

Na razie nie jest jednak przesądzone, czy Maciej Berek w ogóle zostanie formalnym kandydatem. — Jeżeli będzie temat, jeżeli Sejm przegłosuje tego kandydata, to będzie decyzja po stronie pana prezydenta. Dzisiaj tak naprawdę nie wiemy, czy ta kandydatura przejdzie — zaznaczył.

Współpracownik Karola Nawrockiego wskazał, że problemem może okazać się brak pełnego poparcia dla Macieja Berka po stronie koalicji rządzącej. — Nie tylko ja mam wątpliwości. Anna Maria Żukowska mówi, że Lewica nie zagłosuje za tą kandydaturą, więc może nie będzie w ogóle tematu, albo po prostu ta kandydatura nie przejdzie w Sejmie — powiedział w Polsat News.

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