Dymisja to nie koniec? „Prawa ręka” Tuska może wylądować w TK

Maciej Berek może przejść z Kancelarii Premiera do Trybunału Konstytucyjnego. Taką informację podał nieoficjalnie serwis Polityka Insight. Rząd nie potwierdził dotychczas tych doniesień.

Maciej Berek kandydatem do TK?

Według informacji przytoczonych przez „Do Rzeczy” Berek po odejściu z rządu ma zostać wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Doniesienia pojawiły się kilka godzin po ogłoszeniu zmiany w rządzie. Donald Tusk zapowiedział, że jego wieloletni współpracownik nie znika jednak z życia publicznego i otrzyma nowe obowiązki.

– Ustaliliśmy wspólnie z panem ministrem Berkiem, że przejdzie do innych zadań – powiedział premier. Zapowiedział również, że wkrótce okaże się, w jakich „państwowych, publicznych rolach” wystąpi były minister.

Sędziów Trybunału wybiera Sejm, a następnie składają oni ślubowanie wobec prezydenta. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiadał wcześniej, że wybór kolejnego – ósmego wskazanego w tej kadencji Sejmu – sędziego TK może nastąpić podczas wrześniowego posiedzenia izby.

Donald Tusk ogłosił odejście ministra

Jak informował wcześniej „Wprost”, Maciej Berek zwrócił się do premiera z prośbą o zwolnienie go z obowiązków ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu.

Tusk podkreślał, że zmiana nie jest efektem konfliktu. Nazwał Berka swoją „prawą ręką” i dziękował mu między innymi za udział w przygotowywaniu projektów deregulacyjnych.

Dotychczasowe zadania ministra przejmie Joanna Knapińska, prezes Rządowego Centrum Legislacji. Nie poinformowano jeszcze, czy będzie jedynie wykonywała obowiązki Berka, czy zostanie formalnie powołana na stanowisko ministra.

Maciej Berek jest radcą prawnym i doktorem nauk prawnych. Pracuje także jako adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2007–2015 kierował Rządowym Centrum Legislacji, a od 2008 do 2015 roku był sekretarzem Rady Ministrów. Do rządu wrócił w grudniu 2023 roku. Początkowo był ministrem-członkiem Rady Ministrów oraz przewodniczącym Komitetu Stałego Rady Ministrów. W lipcu 2025 roku objął stanowisko ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu.

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