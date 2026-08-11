Nagły zwrot ws. statusu sędziów. TK odwołał rozprawę

Przypomnijmy, chodzi o zgodność z Konstytucją Polski przyznania TSUE i ETPCz możliwości oceny prawidłowości rozpatrywania, oceny i przedstawienia prezydentowi wniosku dotyczącego powołania sędziego, a także ustalania, że skład orzekający, w którego skład wchodzi osoba powołana przez prezydenta na urząd sędziego nie stanowi niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego uprzednio na mocy ustawy. Sprawa dotyczy poprzedniej Krajowej Rady Sądownictwa. TK zajął się konstytucyjnością przepisu w sprawie przenoszenia sędziów Sądu Najwyższego do innych izb.

Posiedzenie TK ws. sędziów SN

Według wcześniejszych zapowiedzi 11 sierpnia o godz. 11.00 miało się odbyć posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie. Kilka minut po zaplanowanej godzinie na stronie TK pojawiła się informacja, że rozprawa została odwołana. Skontaktowaliśmy się z rzeczniczką Trybunału Weroniką Ścibor, która poinformowała nas, że posiedzenie zostało przeniesione na 9 września na godz. 13.00. Przedstawicielka TK przekazała także, że nie ma informacji, dlaczego rozprawa została przełożona.

Przypomnijmy, pytanie miało zostać rozpatrzone przez przewodniczącego – Justyna Piskorskiego, sprawozdawcę – Stanisława Piotrowicza, Bartłomieja Sochańskiego, prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz Jarosława Wyrembaka.

Nieprawidłowości ws. TK i KRS

Aktualne składy TK są kwestionowane przez przedstawicieli rządu oraz część sędziów. M.in. dlatego, że w wyznaczaniu składu nie jest brana pod uwagę czwórka sędziów wybranych przez Sejm w marcu. Natomiast nieprawidłowości związane z Krajową Radą Sądownictwa wynikają z tego, że Sejm wybrał 15 jej członków, a nie sędziowie – na podstawie nowelizacji z 2017 roku. Na podstawie tych samych przepisów wyłoniono też obecną Radę, jednak 13 z 15 sędziów wskazali sędziowie.

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