Święczkowski pod lupą ETPCz? Trybunał bada sprawę sędziów TK

Przypomnijmy, w maju ETPCz wydał decyzję o zabezpieczeniu, która nakazywała Polsce, aby zaprzestano utrudnianie sędziom wybranym w marcu przez Sejm wykonywanie swoich obowiązków w Trybunale Konstytucyjnym (TK). Decyzja ta była skutkiem wniosku złożonego przez sędziów. Na 2 czerwca wyznaczono termin złożenia skargi w tej sprawie i taka została złożona.
Spór wokół sędziów Trybunału Konstytucyjnego
Wiceszefowa Ministerstwa Sprawiedliwości Maria Ejchart poinformowała 10 sierpnia, że wniosek dotyczący sprawy złożyło czterech sędziów TK – Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska, Maciej Taborowski i Krystian Markiewicz. W dalszym ciągu nie są oni dopuszczani do orzekania przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego.
„Zakomunikowanie tej sprawy oznacza przejście postępowania w kluczową fazę sporną, w której państwo polskie musi merytorycznie odpowiedzieć na szczegółowe pytania ETPCz dotyczące zablokowania sędziom możliwości orzekania i naruszenia ich niezawisłości” – zauważyła Ejchart.
Zwróciła też uwagę, że Trybunał „wprost podnosi także kwestię niewykonania majowego zabezpieczenia (środka tymczasowego), które nakazywało powstrzymanie się od utrudniania skarżącym podjęcia obowiązków”.
ETPCz ma teraz zbadać, „czy brak realizacji tego nakazu nie stanowił bezprawnego utrudnienia w korzystaniu z prawa do międzynarodowej skargi” – poinformowała wiceministerka.
„Ośmieszają Polskę na arenie międzynarodowej”
Do decyzji odniósł się również wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur. W serwisie X napisał, że „prokurator Święczkowski w porozumieniu z prezydentem ośmieszają Polskę na arenie międzynarodowej”.
„Rządowi została zakomunikowana skarga ws. Dziurda i inni p. Polsce. Skarżącym – prawidłowo wybranym sędziom TK – należy się sprawiedliwość. Jeżeli pan Świeczkowski dalej będzie ignorował zabezpieczenie wydane przez ETPCz w maju, państwo polskie będzie reagować z całą stanowczością” – dodał.
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