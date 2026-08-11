Święczkowski pod lupą ETPCz? Trybunał bada sprawę sędziów TK

Przypomnijmy, w maju ETPCz wydał decyzję o zabezpieczeniu, która nakazywała Polsce, aby zaprzestano utrudnianie sędziom wybranym w marcu przez Sejm wykonywanie swoich obowiązków w Trybunale Konstytucyjnym (TK). Decyzja ta była skutkiem wniosku złożonego przez sędziów. Na 2 czerwca wyznaczono termin złożenia skargi w tej sprawie i taka została złożona.

Spór wokół sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Wiceszefowa Ministerstwa Sprawiedliwości Maria Ejchart poinformowała 10 sierpnia, że wniosek dotyczący sprawy złożyło czterech sędziów TK – Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska, Maciej Taborowski i Krystian Markiewicz. W dalszym ciągu nie są oni dopuszczani do orzekania przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego.

„Zakomunikowanie tej sprawy oznacza przejście postępowania w kluczową fazę sporną, w której państwo polskie musi merytorycznie odpowiedzieć na szczegółowe pytania ETPCz dotyczące zablokowania sędziom możliwości orzekania i naruszenia ich niezawisłości” – zauważyła Ejchart.

Zwróciła też uwagę, że Trybunał „wprost podnosi także kwestię niewykonania majowego zabezpieczenia (środka tymczasowego), które nakazywało powstrzymanie się od utrudniania skarżącym podjęcia obowiązków” .

ETPCz ma teraz zbadać, „czy brak realizacji tego nakazu nie stanowił bezprawnego utrudnienia w korzystaniu z prawa do międzynarodowej skargi” – poinformowała wiceministerka.

„Ośmieszają Polskę na arenie międzynarodowej”

Do decyzji odniósł się również wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur. W serwisie X napisał, że „prokurator Święczkowski w porozumieniu z prezydentem ośmieszają Polskę na arenie międzynarodowej” .

„Rządowi została zakomunikowana skarga ws. Dziurda i inni p. Polsce. Skarżącym – prawidłowo wybranym sędziom TK – należy się sprawiedliwość. Jeżeli pan Świeczkowski dalej będzie ignorował zabezpieczenie wydane przez ETPCz w maju, państwo polskie będzie reagować z całą stanowczością” – dodał.

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